En su segunda presentación tras caer en el debut, Atlético de Madrid recibe al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano, buscando su primer triunfo en la Champions League 2025/26. El Colchonero contará con los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso, pero Diego Simeone no estará en el banco por estar suspendido tras su reacción contra un hincha de Liverpool en la derrota de sus dirigidos ante los ingleses. El duelo es transmitido por ESPN y Disney+. Por ahora, es victoria del Atleti por 5-1.

Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt, los goles

El Colchonero aprovechó un buen arranque de partido para ponerse en ventaja. Un desborde por derecha de Giuliano Simeone gambeteando a un rival derivó en un centro que tenía como destinatario a Julián Álvarez pero pasó y le quedó a Giacomo Raspadori, que apareció para establecer la ventaja del elenco español.

Luego de un primer tiempo con muchas chances desperdiciadas, finalmente el segundo llegaría en un córner. A los 33 minutos, el arquero Kauã Santos dio rebote ante el toque en primera instancia de Antoine Griezmann y la pelota le quedó a Robin Le Normand, que sin marca por el segundo poste la empujó, estableciendo el 2-0.

En la última del primer tiempo, Julián Álvarez plasmó su gran presente con una jugada individual de gran factura para terminar asistiendo a Griezmann, que apareció como centrodelantero para poner el 3-0 y desatar un festejo especial: fue el tanto número 200 del francés como futbolista del Atlético.

A los 10 minutos del complemento, un momento de incomodidad en el partido del Atlético le costó un tanto en contra. Un pelotazo largo encontró la corrida de Ansgar Knauff, que la bajó de primera al medio para la llegada de Jonathan Burkardt, quien con la ayuda de un rebote en el camino puso el descuento del elenco alemán.

A pesar de aquel descuento, el Colchonero iba a reaccionar y, luego de un tanto anulado a Griezmann por mano previa tras una gran jugada colectiva, el conjunto español llegó finalmente al cuarto de la mano de un argentino. Un córner al primer palo de Julián Álvarez fue conectado de cabeza por Giuliano Simeone, que se tomó revancha tras una gran asistencia en el gol anulado y puso, ahora sí, el 4-1 que le bajó el martillo al duelo.

No obstante, faltaba todavía el gol de la figura de la cancha. Julián Álvarez, que había participado en todos los goles del encuentro, tuvo la chance de marcar el suyo tras una mano de Aurele Amenda que el árbitro esloveno Slavko Vincic sancionó luego de ser llamado por el VAR. El tiro desde los doce pasos lo ejecutó la Araña, que se la picó al arquero Santos, que aunque atinó a reaccionar para manotearla, no pudo evitar el 5-1.

Formaciones:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giacomo Raspadori; Julián Álvarez, Antoine Griezmann.

Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Nathaniel Brown, Robin Koch, Arthur Theate, Nnamdi Collins; Ellyes Skhiri, Fares Chaïbi; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; Jonathan Burkardt.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

La previa

Pese a la caída sobre la hora en el debut copero, el Atleti llega con la confianza reforzada después del contundente 5-2 ante Real Madrid en La Liga, con Álvarez como gran figura del duelo al marcar un doblete. Simeone sabe que hacerse fuerte en casa será clave en para lograr una buena posición en esta fase de liga que lo mantenga en el lote de los clasificados a octavos. Para el encuentro, el elenco español no contará con Alexander Sørloth, que se bajó de la convocatoria por un golpe en el duelo ante el Merengue.

Simeone deberá cumplir una suspensión tras su altercado con un hincha de Liverpool.

Por su parte, Frankfurt arriba con la moral alta tras vencer en un tremenedo partido 6-4 al Borussia Monchengladbach en la jornada pasada de Bundesliga. El debut en Champions también fue más que positivo para los alemanes, que golearon 5-1 ante Galatasaray y de esta manera quedaron en la cima del grupo junto a Liverpool.