Durísima derrota para el Sevilla de Matías Almeyda en España, por la 9ª fecha de La Liga que tuvo cuatro partidos programados para este sábado. Los andaluces fueron locales del Mallorca, equipo isleño que lo superó 3 a 1, mientras que el Atlético Madrid de los argentinos superó en casa a Osasuna con un gol de Thiago Almada

Julián Álvarez fue titular en el Colchonero, a su regreso de la doble fecha FIFA con la Selección Argentina en Miami. También Nicolás González fue usado desde el inicio por el técnico Diego Simeone, como lateral por la izquierda, aunque el ex Juventus debió ser reemplazado a los 40 minutos del partido después de un golpe en la cabeza, en su lugar ingresó Giuliano Simeone.

Como indica el protocolo, ningún futbolista puede continuar en el campo de juego después de golpear con su cabeza. En el caso del argentino fue ante Torró del conjunto visitante en una jugada previa a la escena que terminó en su cambio. Solo, el futbolista quedó con las rodillas en el piso, ante un pase de un compañero que no se percató antes del estado por el cual transitaba el internacional.

Thiago Almada, que fue alternativa desde el banco tras superar una lesión, marcó la apertura del marcador a los 24 del complemento, seis después de haber ingresado. El ex Vélez aprovechó al máximo el desborde de Simeone por la derecha y tras el centro atrás tocó para sacudir la red.

Otros resultados

Otro de los grandes que se presentó el sábado fue el Barcelona que ganó como local 2 a 1 ante Girona con goles de Pedri y Araújo. El Villarreal y Betis empataron 2 a 0 en el estadio de La Cerámica. Giovani Lo Celso saltó desde el banco en el complemento para los visitantes que tuvieron en Antony a su goleador del día.

Al menos hasta mañana, cuando el Real Madrid visite a Getafe, el Barsa será el único líder de la competencia con 22 puntos, uno más que el "Merengue". Atlético saltó hasta el cuarto puesto con 16, todavía con mucho terreno para recuperar tras un mal arranque.