Cada 5 de diciembre el planeta recuerda algo que suele pasarnos por debajo de los pies: el suelo, ese recurso silencioso que sostiene la vida y que hoy, más que nunca, necesita cuidados urgentes. Y en Río Negro, la fecha llegó con una radiografía cruda pero esperanzadora, la provincia acelera un paquete de acciones para rescatar tierras degradadas por incendios, contaminación y años de desidia.

Para empezar, uno de los frentes más sensibles está en el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), un rincón del Andino que todavía muestra las cicatrices de los incendios de los últimos años. Allí, el equipo técnico de Ambiente trabaja literalmente con el suelo entre las manos, remediación de pendientes, control de erosión, relevamientos permanentes y hasta acompañamiento a los pobladores que vieron cómo el fuego devoró sus paisajes cotidianos. Conectado a eso, el objetivo es claro: recuperar la estructura del suelo y permitir que el bosque nativo vuelva a respirar.

Pero la agenda no se limita a las montañas. En paralelo, la Secretaría de Ambiente avanza con una tarea que reclama respuestas desde hace décadas: la remediación de suelos cargados de pasivos ambientales. En concreto, se intensifican los trabajos para erradicar microbasurales, sanear sectores críticos y acompañar a los municipios que buscan reconvertir sus viejos vertederos. Una pelea que no solo limpia la superficie, sino que además frena procesos de degradación que se vuelven invisibles, hasta que explotan.

Además, la provincia refuerza las herramientas de educación ambiental, porque, como dijeron desde el área “ningún saneamiento alcanza si la comunidad no entiende lo que está en juego”. Y lo que está en juego, justamente, es mucho, la salud de los suelos que sostienen la producción, la biodiversidad y la vida comunitaria de cada rincón de Río Negro.

Monitoreos, saneamiento y educación ambiental: la estrategia para detener la degradación antes de que sea irreversible.

Con estas líneas de trabajo, la provincia deja un mensaje contundente en este Día Mundial del Suelo, sin restauración, sin mitigación y sin remediación, no hay futuro posible. Y aunque el desafío es enorme, las primeras señales muestran que la ofensiva ambiental empezó a mover la aguja donde más hacía falta.