Por la 12ª fecha de La Liga en España, el Atlético Madrid de los argentinos se impuso al Levente como local 3 a 1 con un gol anulado a Julián Álvarez en el final por una posición adelantada.

El equipo de los argentinos sólo tuvo entre los once iniciales al ex River y Giuliano Simeone, ambos convocados para la Selección Argentina para la gira de noviembre.

La jornada había comenzado bien para el Atlético que a los 12 minutos pasó a ganarlo con el gol en contra de Adrián de la Fuente, pero el empate visitante cayó a los 21 minutos en el Metropolitano por intermedio del defensor Manu Sánchez. Así, con el 1 a 1 llegaron al descanso del entretiempo.

Ya en la segunda mitad, ingresó Thiago Almada por Alexander Sorloth en el dueño de casa y de inmediato se anotó el francés Antoine Griezman para poner en ventaja al club de la capital. Nicolás González fue otro de los albicelestes que vio acción desde el banco de suplentes.

Ya con el ex Argentinos Juniors en cancha, y falta de 10 minutos para el cierre, de nuevo el francés se anotó para establecer el 3 a 1 definitiva.

Antes del pitazo final, Álvarez se anotó en las estadísticas goleadores, pero a instancias del VAR, su tanto fue anulado por posición adelantada.

Sube en la tabla

Con estos tres puntos, mientras todavía está en disputa la duodécima fecha del certamen, Atlético trepa hasta el tercer puesto, se mete en zona de Champions y quedó a cinco del Real que recién jugará en domingo, al igual que el escolta Barcelona.

Luego de un flojo arranque de temporada, poco a poco el Colchonero ha comenzado a acomodarse en la tabla del certamen local, mientras se mantiene expectante también en la tabla del certamen continental.