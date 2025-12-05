¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Robo de fin de curso

Delincuentes abrieron autos de familias durante un egreso escolar en Centenario

Un hombre fue detenido tras sustraer herramientas del vehículo de una familia que asistía al acto escolar en la EPET Nº2.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 21:03
El otro sospechoso escapó y dejó una bicicleta que también habría sido robada.

La noche del acto de fin de curso en la EPET N°2 en Centenario cerró de una forma inesperada. Mientras los estudiantes celebraban con sus allegados, dos personas aprovechaban la distracción para abrir autos estacionados a pocos metros del establecimiento.

El Centro de Monitoreo Urbano detectó a los sospechosos cerca de las 21:30. Según informaron luego desde la Comisaría Quinta, las cámaras mostraban a dos hombres revisando el interior de un Renault 21. Apenas vieron acercarse el patrullero, uno corrió y el otro se perdió entre las calles a bordo de una bicicleta negra.

Con los datos aportados por los operadores, los efectivos lograron ubicar a uno de ellos a una cuadra del lugar, en la esquina de Canadá y Coronel Villegas, mientras los dueños del auto también intentaban alcanzarlo. El detenido, un hombre de 56 años, había tirado al suelo un criquet y una llave de cruz que minutos antes había sacado del vehículo.

La bicicleta que usó el otro sospechoso apareció abandonada en la misma cuadra. Por sus características y por cómo fue desechada, los uniformados no descartan que también sea robada. El caso quedó en manos de la Justicia, mientras se trabaja para identificar al segundo involucrado. 

