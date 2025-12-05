La noche del acto de fin de curso en la EPET N°2 en Centenario cerró de una forma inesperada. Mientras los estudiantes celebraban con sus allegados, dos personas aprovechaban la distracción para abrir autos estacionados a pocos metros del establecimiento.

El Centro de Monitoreo Urbano detectó a los sospechosos cerca de las 21:30. Según informaron luego desde la Comisaría Quinta, las cámaras mostraban a dos hombres revisando el interior de un Renault 21. Apenas vieron acercarse el patrullero, uno corrió y el otro se perdió entre las calles a bordo de una bicicleta negra.

Con los datos aportados por los operadores, los efectivos lograron ubicar a uno de ellos a una cuadra del lugar, en la esquina de Canadá y Coronel Villegas, mientras los dueños del auto también intentaban alcanzarlo. El detenido, un hombre de 56 años, había tirado al suelo un criquet y una llave de cruz que minutos antes había sacado del vehículo.

La bicicleta que usó el otro sospechoso apareció abandonada en la misma cuadra. Por sus características y por cómo fue desechada, los uniformados no descartan que también sea robada. El caso quedó en manos de la Justicia, mientras se trabaja para identificar al segundo involucrado.