El Turismo Carretera (TC) disputará este fin de semana la decimoquinta -15ª- fecha del campeonato 2025 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con 49 pilotos inscriptos, la “máxima” definirá al nuevo campeón, donde Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) parte como favorito, ya que llega con 57,5 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), cuando quedan 70,5 en juego (el GP Coronación entrega el 50% más que en una fecha normal).

Solo 3 pilotos pueden pelearle el título al arrecifeño; Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Ninguno de ellos tiene la victoria reglamentaria, que les permitiría llevarse el campeonato.

El sábado por la mañana habrá 2 tandas de entrenamientos tanto para TC como para TCP. La “telonera” pondrá en pista sus autos a partir de las 8.53, mientras que la “máxima” hará lo propio desde las 11.05, esto último con transmisión de DeporTV y Motorplay. Más tarde, a las 12.10, se desarrollará el segundo entrenamiento del TCP, mientras que desde las 13.20 el TC saldrá nuevamente a pista, actividad que se podrá seguir por Motorplay.

Posteriormente, a las 15.25 iniciará la tanda clasificatoria del TCP con 3 tercios de 8 minutos cada uno, para luego darle lugar al TC que hará lo propio desde las 16.03 con 4 cuartos de 8 minutos cada uno. La franja que va desde las 15.00 hasta las 17.00 se podrá ver a través de DeporTV, TV Pública y Motorplay.

El domingo iniciará temprano con las series de TCP a las 9.15, luego con las de TC a partir de las 10.10. Y terminará con las Finales de la decimotercera -13ª- fecha del TC Pista que correrá a las 12.50, mientras que la “máxima” competirá a las 14. La transmisión estará a cargo de DeporTV de 8.a 10, en tanto que desde las 10 hasta las 15 tomará la posta la TV Pública.

Para esta competencia en el “Roberto Mouras”, la lista de participantes se mantuvo en 49 pilotos. Se destacan el regreso de Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Sebastián Abella (Toyota Camry). En tanto que también habrá 2 bajas, Alfonso Domenech (Dodge Challenger) y Jeremías Scialchi (Ford Mustang).

Sin probabilidad de lluvia para todos los días de competencia, el sábado se pronostica un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 15° y una máxima que alcanzaría los 30°. En tanto que el domingo estaría algo más fresco, con nubes y sol, y la mínima sería de 17° y la máxima de 27°.