Miguel Ángel “Quique” Messineo atiende el teléfono antes de entrar a kinesiología. Habla con esa energía de deportista eterno. Hace apenas unos meses una camioneta lo embistió en la colectora de los Tres Puentes y voló por el aire con su bicicleta. Se salvó de milagro, estuvo dos meses sin poder caminar bien y aún hoy sigue en rehabilitación. Pero volvió a pedalear. “Como parte de la recuperación, ando en bicicleta”, dice. Es el día del ciclista y su voz transmite otra cosa: la convicción de que nunca dejó de estar en carrera.

Son casi 70 años de pedalear historias. Desde que a los 13 vio a ciclistas entrenando en la vieja ruta entre Cipolletti y Neuquén y sintió que eran “superhéroes”. Desde que dejó una prueba en Estudiantes de La Plata porque le parecía que su vida estaba arriba de una bici. Desde que su padre —también ciclista— le compró la primera máquina y él empezó a competir en menores de 15, cuando la región era ripio, canales desbordados y apenas un tramo asfaltado en la Ruta 22.

A punto de cumplir 83 y con un accidente reciente que podría haberlo retirado, Quique sigue entrenando a diario. Lo hace con método, ciencia y la obsesión que siempre lo acompañó: gimnasio por la mañana, bici por la tarde, sábados de fondo en Ciudad Deportiva, monitor cardíaco, nutrición precisa, y la lectura de su propio cuerpo como si se tratara de un libro que conoce de memoria. “Físico y mente tienen que andar perfecto”, resume, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM500.

Atleta sin tiempo

Es el atleta que más títulos le dio a Neuquén. Ganó mundiales, panamericanos, sudamericanos. Fue el primer campeón argentino de mountain bike en 1990, compitió en triatlón, duatlón, tetratlón e ironman; escribió un libro; fundó la Asociación Neuquina de Triatlón; y en el año 2000 ya llevaba un millón de kilómetros recorridos, según el libro Personalidades del 2000. En Nueva York, en el Mundial de Gran Fondo, participó cuatro veces: ganó tres. En la última, con casi 6000 ciclistas de 101 países, salió adelante de todos los de su categoría.

“Es un orgullo llevar la bandera de Neuquén”

En el día del ciclista, su mensaje vuelve a ser el mismo que lo sostuvo siete décadas: que se puede. “Hay que poner pasión, dedicación, inspiración y mucha transpiración”, dice. Él, que volvió a pedalear después de volar contra una camioneta. Él, que sale a la ruta como si el tiempo no lo alcanzara. Él, que todavía tiene metas por delante.

