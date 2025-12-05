Este sábado comenzará la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. La tradicional competencia se realizará en La Pampa y contará con la participación de más de 2600 deportistas de la Patagonia argentina y chilena.

Las ceremonias de inauguración serán el domingo 7, a las 20, en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Además, habrá otra ceremonia el lunes a las 8 en Miguel Riglos. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Habrán siete disciplinas que se realizarán en distintos puntos de la provincia: Santa Rosa albergará el atletismo, judo, futbol masculino y básquet masculino. En General Acha habrá acción en básquet femenino y parte del voley femenino, que también se desarrollará en Quehué y Ataliva Roca. En Miguel Riglos se llevarán adelante las pruebas de natación, Eduardo Castex recibirá al voley masculino y General Pico será sede del futbol femenino. Por último, Toay será escenario del ciclismo.

A lo largo de la historia de la competencia, Neuquén fue el campeón general en 1993, en la segunda edición de los Juegos. La delegación neuquina estará compuesta por 167 deportistas, que viajaron en la madrugada del sábado al territorio pampeano.

Los deportistas neuquinos y cuerpo técnicos que viajaron son los siguientes:

En atletismo femenino, Xiomara Arrix Aravena, María Guadalupe Benítez, Lara Cuppi, Sofía Huenufil, Malén Mesas, Ana Francisca Otero, Victoria Pino, Luana Ramírez, Cira Solari, Brisa Tapia, Rocío Tolay, Valentina Villablanca y Julieta Villalba. En varones, Francisco Abad, Samuel Aguirre, Nahuel Bronzoni, Gabriel García, Román Gero, Romeo Gianfredo, Ignacio Pereyra, Bautista Pianciola, Tomás Reyes, Rodrigo Serrano y Joaquín Tolay, como entrenadores: Juan Barrientos, Lucas Carro, Camila Rivas y Enrique Sánchez.

En basquetbol, equipos de mujeres, Amparo Arévalo, Emilia Claris, Abril Fernández, Maia Grittini, Lola Gutiérrez, Isis Inda, Guillermina López, Eluney Mella, Ernestina Pacheco, Delfina Pérez, Clara Remolina y Anna Sandoval. El equipo masculino, Benjamín Agorreca, Manuel Algranatti, Leandro Álvarez, Mateo Cides, Valentín Gruich, Diego Gutiérrez, Mateo Jankowski, Nicholas Jenkins, Ian Kolff, Ignacio Martínez, Benjamín Muñoz y Juan José Sánchez. Como entrenadores y asistentes, Dante Centeno, Manuela Seco, Mario Miguel y Mariano Hernando.

En ciclismo, en la rama mujeres, Lourdes Escobar, Sofía Montaño, Milagros Romero, Antonella Salomón y Marianella Salomón; en varones, Cain Aguilera, Lorenzo Aravena, Tomás Cárdenas, Matías Carrizo y Matías Molina, como entrenadores estarán, Ilan Soto y Luciana Zúñiga.

En tanto, en fútbol, por el lado de las mujeres: Alexia Baigorria, Ashley Barros, Ludmila Benítez, Valentina Calfumán, Emma Condorelli, Renata Di Martino, Micaela Fuentes, Carolina Gramajo, Renata Moreira, Claribel Moya, Evelyn Navarrete, Juanita Pedrero, Jazmín Pérez, Maitena Querci, Juana Sepúlveda, Ambar Taranilla, Dulce Tula y Brenda Venegas. Los varones que viajaron, Cristian Campos, Bruno Colasante, Carlos Corti, Bruno Díaz, Bruno Gattoni, Cruz Gómez, Mariano Llera, Jerónimo Moyano, David Obreque, Julián Palumbo, Ramiro Pardo, Borja Pérez, Bautista Pávez, Santino Rabitti, Santiago Retamal, Joaquín Sosa, Justiniano Tabernini y Tiziano Salazar. Como entrenadores, ayudantes de campo y preparadores físicos: Rodrigo Canales, Braian Furlón, Fabián Tardella y Rogger Morales.

Por su parte la delegación de judo, estará compuesta por, Priscila Alegre, Shaya Huechucura, Evangelina Leiva, Uma Pérez, Morena Sepúlveda, Thiago Abello, Víctor Chandía, Thiago Lucero y Juan Alberto Riffo, con Nadia Fernández y Sebastián Alonso, como directores técnicos.

El equipo de natación lo conforman, Violeta Di Renzo, Olivia Fidel, Aldana Guzmán, Martina Jouglard, Adolfina Nazra, Camila Requena, Tiziano Abrigo, Genaro Avendaño, Leonardo Balestrino, Francisco García, Alfio Nicotra y Mateo Rubino, con Valeria Arancibia como única entrenadora.

Finalmente, los equipos de voley, integrado por Lara Cabrera, Antonella Cometto, Camila Gaete, Martina Hirschfeld, Catalina Lupiañez, Morena Mazantti, Florencia Palavecino, Zoe Querci, Tiziana Seletti, Francesca Sgammini, Lucía Terracciano y Sofía Vilagos. El de varones, estarán, Joaquín Aguayo, Santiago Brito, Thiago Gigena, Valentino González, Carim Jara, Leonel Liberti, Ivo Lobrecich, Santiago Lozano, Bautista Maggio, Lautaro Martinetti, Gaspar Redel y Máximo Tapia, tendrán como entrenadores y asistentes a Virginia Romero, Abril Seletti, Leandro Gimeno y Julián Ungar.