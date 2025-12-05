Hasta la última fecha de la temporada llegó la definición de la Fórmula 1 2025 que no tuvo grandes carreras, pero sí una apasionante definición por la remontada de Max Verstappen con el Red Bull, a doce puntos de Lando Norris de McLaren, el gran candidato a quedarse con la corona.

En un tercer escalón aparece también el nombre de Óscar Piastri (a 16), el australiano que completa el equipo McLaren, a quien se le esfumó el título de las manos, después de haber liderado hasta más allá de la mitad del año.

Aunque las carreras pueden ser impredecibles, el lógico mundo de la F1 hace que las cuentas no sean tan difíciles de incorporar. Norris será campeón subiendo el podio, sin importan en que lugar se ubiquen sus perseguidores.

Lando Norris es el actual líder y depende de sí mismo para coronarse como campeón en Abu Dhabi.

Piastri sólo debe ganar y después esperar que su compañero de equipo se ubique sexto o peor en la clasificación final.

El cierre de Colapinto

Por el lado del argentino Franco Colapinto la expectativa pasa por cerrar el año, buscando dar la sorpresa y convertir el final en el mejor resultado posible de este 2025 que lo único positivo fue su continuidad.

Los primeros ensayos del viernes tampoco dejaron buenas sensaciones y continúa mezclado en los últimos lugares de la grilla que el sábado volverá a ensayar y luego a cumplir con la clasificación. El orden de largada para la final del domingo será determinante en la definición del campeonato.