Noah Dettwiler, fuera de peligro tras el impresionante accidente en Malasia

El piloto suizo Noah Dettwiler, de 20 años, presentó una leve mejoría luego del impactante accidente que protagonizó durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de Moto3. Tras pasar momentos críticos, el joven piloto se encuentra estable y continuará bajo observación en la unidad de cuidados intensivos, según confirmó su equipo, CIP Moto.

El accidente ocurrió cuando la moto de Dettwiler sufrió un desperfecto técnico a alta velocidad y fue embestido desde atrás por la KTM Ajo del español José Antonio Rueda. El choque fue de tal magnitud que ambos pilotos fueron trasladados de urgencia en ambulancia aérea a hospitales locales.

Dettwiler debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones sufridas, mientras que Rueda también resultó herido, con una conmoción cerebral y una fractura en la mano derecha. Según Red Bull KTM Ajo, el piloto español muestra signos de mejoría y podría ser trasladado a España para continuar con su recuperación.

El equipo de Dettwiler agradeció el apoyo recibido en las últimas horas y aseguró que seguirá trabajando para que el joven piloto pueda retomar su carrera en las condiciones más seguras posibles: “El estado de Noah es estable y ya no reviste gravedad. Seguirá en observación en cuidados intensivos. Gracias a todos por su continuo apoyo y amabilidad”, expresaron.

El mundo del motociclismo sigue pendiente de la evolución de ambos pilotos, cuya rápida recuperación será clave para retomar la acción en la categoría y cerrar un capítulo que puso en vilo a toda la parrilla de Moto3.