En forma parcial, se disputó la primera fecha correspondiente a la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross 2025/2026, que tuvo por escenario al histórico trazado del Coliseo de La Barda en Neuquén capital y que cuenta con la organización del Motocross Club Neuquén

La jornada se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. La falta de iluminación provocó que se disputarán el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales. Dichas tandas faltantes se recuperarán en la segunda fecha del certamen.

Muy bueno fue el espectáculo que brindaron en la categoría mayor, con una serie muy disputada que tuvo como protagonistas a Joaquin Poli y Agustín Carrasco, el campeón argentino logro quedarse con la victoria y que abierta la expectativa para la final que se disputará antes de la segunda fecha programada para el 31 de enero del año venidero.

La actividad contó con más de 140 motos en pista, combinando categorías de enduro, motocross y los futuros pilotos de la escuelita de campeones.

Dentro de las finales disputadas, se destacó Felipe Cruz con un triunfo en la categoría 125cc, Ezequiel Cid logrando una victoria en la Junior, Gabriel Muniain dominó la categoría Master C y Rodrigo Fonseca fue imbatible en la convocante categoría Enduristas. Santino Roth, Tomas Aguila, Samuel Minor, Lorenzo Osses y Tadeo Indacco se llevaron el primer puesto en sus respectivas categorías.

La final de la categoría Damas quedo en manos de Javiera Urra, tras demostrar un gran ritmo en todas las vueltas de la manga.

Las finales que se disputaron arrojaron estos resultados:

En MX 85, primero fue Lorenzo Osses, siendo escoltado por Gonzalo Parra y Tiziano Sepúlveda. En tanto, en MX 85 Bcc, se impuso Tadeo Indaco, luego se ubicaron Donatto Colucci y Valentino Betancur.

En mujeres, MX FMX, resultó ganadora, Javiera Urra, completaron el podio Jorgelina Miguel y Vahitiare Sobarzo.

En las categorías promocionales, en MX 50 cc, ganó Santino Roth, detrás se encolumnaron Josefina Zanotti y Bautista Paredes. Mientras que, en MX 65, ganó Tomas Águila, escoltado por Santino Chirino y Martiniano Zanotti.

Los restantes ganadores fueron, en MX 125 cc, Felipe Cruz; en MX Junior, Ezequiel Cid, MX Endurista, Rodrigo Fonseca, MX Promocionales, Samuel Minor, MX Master C, Gabriel Muniain.