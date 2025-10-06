Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez abandonaron su residencia en Estambul para disfrutar de unos días de descanso en Madrid, España. La pareja viajó acompañada por el peluquero Juanma Cativa tras el empate 1-1 en el clásico entre Galatasaray y Besiktas, disputado el sábado por la noche.

Una vez finalizado el encuentro, en el que Icardi evitó dialogar con la prensa, el futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen desde su nuevo destino. En la fotografía, se lo ve despreocupado, vistiendo solo una toalla en la cintura y contemplando la vista desde el hotel.

Esta actitud generó una fuerte reacción negativa entre los aficionados del Galatasaray, quienes consideran a Icardi una figura clave del equipo. Muchos expresaron su descontento en los comentarios de la publicación, cuestionando su compromiso con la rehabilitación y el entrenamiento.

Los mensajes de los fanáticos

Los mensajes reflejan la frustración de los fanáticos: “¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!”, escribió un usuario. Otro agregó: “Espero que vuelvas más en forma y listo. ¡No te saltes tu fitness!”.

Las críticas se extendieron a su estado físico y profesionalismo. Un seguidor afirmó: “Entrena, pesas 90 kg, sigues tomando unas vacaciones en vez de trabajar extra 0 profesionalismo”. Otro opinó: “Mejor sería quedarse en Estambul y entrenar duro para un regreso real. Necesitas perder algunos kilos para estar en forma. Para ser honesto echamos de menos al verdadero rey, pero no vemos ninguna pelea de tu lado. ¡Solo piensa hermano!”.

A pesar de la ola de reproches, Icardi no mostró señales de verse afectado y continuó su paseo por las calles madrileñas junto a Suárez y Cativa. La modelo compartió en sus redes sociales un video de la caminata, animando a su esposo con un “Vamos, vamos, que falta poco. ¡Vamos, Padre!”.

Icardi en Madrid: polémica por su descanso.

Mientras la temporada del Galatasaray entra en su etapa decisiva, la presión sobre el delantero para mejorar su rendimiento y estado físico crece entre los seguidores del club, que esperan verlo en su mejor forma para las instancias finales de la competencia.