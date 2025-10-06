Se filtraron los detalles íntimos de la primera cita Zaira Nara y Santiago Bauleti

El romance entre Zaira Nara y Santiago Bauleti es, hoy por hoy, uno de los temas más comentados en redes. Lo que comenzó como un intercambio divertido en X terminó generando una expectativa que no deja de crecer. La aparición de ambos en el show de Luck Ra fue la última señal que alimentó los rumores de una relación en marcha.

El origen de la historia se remonta a agosto, cuando Santiago Bauleti —cuyo nombre real es Santiago Baietti— hizo un comentario irónico en la red social del pajarito que terminó llamando la atención. “Me cagan la vida”, escribió en medio de versiones que vinculaban a Zaira con otro famoso. A partir de ahí, empezó a lanzar frases que se transformaron en parte de la narrativa: “Este año lo termino de novio con Zaira Nara”, dijo en su stream.

Los guiños no tardaron en trasladarse a Instagram. Allí, Santiago Bauleti comentó “Te felicito” en una publicación de Zaira Nara, y ella respondió con un emoji lleno de complicidad. Poco después, la conductora subió una historia donde destacaba “actitudes que valoro mucho” y arrobó al streamer, que le había regalado su propia yerba de marca personal.

El primer encuentro presencial se dio en Olga, cuando Zaira Nara visitó el programa de Mernosketti. Santiago Bauleti se apareció con una remera estampada con la cara de la modelo y hasta contrató mariachis para sorprenderla. El momento fue tan inesperado como viral: risas, música y una química evidente entre ambos que encendió a los seguidores.

Con la atención ya puesta en el “ship”, la segunda salida fue imposible de disimular. Zaira Nara y Santiago fueron al recital de Luck Ra acompañados por amigos, entre ellos Mernuel. La selfie en la tribuna, sonrientes y relajados, se multiplicó en redes sociales y dejó a la vista que la conexión va más allá de una simple transmisión en vivo.

Consultada por la prensa en los Martín Fierro, Zaira Nara eligió no definir la relación con Bauleti. “Nos conocimos el otro día, me divertí mucho”, dijo, y sumó una frase clave: “Hay una comunidad que está esperando más cosas”. Lejos de desmentir, dejó abierta la puerta para futuros capítulos.

Bauleti, por su parte, sigue creciendo en popularidad. Con apenas 23 años, hincha de River y porteño, transmite casi a diario en Kick, se consolidó en Mernosketti y también forma parte de Vorterix, en el ciclo “Cinco Minutos Más”. Su frescura lo convirtió en una de las caras jóvenes del streaming argentino.

La unión entre Zaira Nara y Santiago Bauleti combina experiencia mediática con la espontaneidad del streaming. Los 14 años de diferencia entre ambos, en lugar de ser un obstáculo, se transformaron en otro ingrediente de una historia que fascina a sus seguidores y que parece recién empezar.