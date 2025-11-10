La Fórmula 1 está entrando a la conclusión de su temporada 2025 donde la pelea por el título de pilotos atrae la visual de cara a las tres últimas fechas. Las Vegas será el próximo escenario, cerrando la gira por América.

Lando Norris (390) pareciera encaminarse al título luego de un fin de semana perfecto en San Pablo, donde ganó la Sprint del sábado y el GP el domingo, sacando una ventaja de 24 puntos a su compañero de equipo en McLaren Oscar Piastri (366) y a Max Verstappen quien acumula 341.

EL Gran Premio de Brasil dejó algunos aspectos positivos para Franco Colapinto, quien se recuperó del accidente que sufrió en la Sprint, puso clasificar, y después correr en la carrera a 71 vueltas, donde tuvo sobrepasos y buenos momentos para un equipo Alpine que sumó por intermedio de Gasly. A ello sumar que fue confirmado como piloto titular en el 2026 en la escudería francesa, siendo la primera temporada que lo tendrá desde el inicio.

Lando Norris se encamina al título

Ahora llega Las Vegas, circuito nocturno y que tendrá la gran Esfera como el gran atractivo dentro del trazado callejero, con horario poco habitual de las 1am el próximo 23 de noviembre. Serán 50 vueltas con un total de 305,880 kilómetros.

En la edición 2024, que ganó gano Russell, el piloto argentino se quedó con el puesto 14, haciendo una buena presentación con el Williams, y recuperándose en aquella oportunidad, del duro accidente que lo llevó abandonar en Brasil semana anterior.

El objetivo para Colapinto seguirá siendo el mismo: sumar puntos de acá a las tres carreras que quedan, y prepararse de la mejor forma para la temporada 2026. Por lo pronto a la actual le quedarán, post Las Vegas, Qatar el 30 de noviembre, y la final en Abu Dabi el 7 de diciembre.