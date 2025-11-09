Se corre la fecha 21 de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil tendrá diferentes atractivos desde las 2 PM, y post lluvia caía en San Pablo. Franco Colapinto, luego del golpe en la sprint, partirá en el puesto 16, buscando escalar posiciones.

El atractivo estará en la parte alta, donde el líder del campeonato Lando Norris partirá en la pole y buscará confirmar lo que hizo el sábado, y la fecha anterior en México, para escaparse en la cima del campeonato con el McLaren.

Vuelta a Vuelta

30 de 71, Franco Colapinto a boxes, el argentino volvió a pista en el puesto 16. Además el líder Norris también hizo su primera parada, quedando en el cuarto lugar.

27 de 71, con los ingresos a boxes de varios pilotos, la grilla se fue modificando. Verstappen quedó 4to, por detrás de Norris, Piastri y Russel. Colapinto quedó 9no.

17 de 71 penalización para Piastri por el incidente en el relanzamiento, con 10 segundo para el segundo de la competencia.

Verstappen sigue escalando y ya está en zona de puntos

15 de 71 Verstappen debió entrar en boxes luego del giro 7, volvió a pista y comenzó nuevamente la remontada quedando en el puesto 13.

Franco Colapinto se mantiene en el puesto 15, por detrás de Tsunoda, quien fue penalizado por un toque con 10 segundos.

6 de 71, relanzamiento y toque donde Leclerc sacó la peor parte, cayendo último, Piastri aprovechó y quedó segundo, aun que fue el culpablo de los golpes de Antonelli y la Ferrari.

Colapinto subió al puesto 14, mientras que Verstappen ya está 13.

1 de 71: carrera neutralizada, el local Bortoleto se da un duro bolpe en una curva y abandona, Hamiltón rompe la trompa y debe entrar a boxes.

1 de 71: Franco Colapinto mantiene su posición de largada, supera a Hamilton pero es superado por Verstappen.

así había quedado la grilla de clasificación, antes de los cambios de ocon y Verstappen

La primera fila la completa Antonelli de Mercedes, mientras que en la segunda fila sale la Ferrari de Leclerc, y Oscar Piastri, quien está a 8 unidades de su compañero de equipo en la búsqueda por el campeonato.

Lo llamativo de la carrera será la partida desde boxes de Max Versappen y Ocon, quienes debieron ahcer modiicaciones en sus autos y perdieron su lugar en la clasificación

Franco Colapinto saldrá en el puesto 16, por delante Tsunoda, y del local Bortoleto. El piloto argentino tuvo el viernes la conformación de titularidad en el 2026, y el sábado sufrió un duro accidente en la carrera sprint.

El circuito Interlagos tiene una longitud de 4.309 km, se corren 71 vueltas dando una distancia total de 305.939 km.