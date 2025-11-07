Luego de haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, Franco Colapinto clasificó 16° para la Sprint de Brasil, incluida en el programa oficial de la 21ª fecha de la Fórmula 1 que tiene a miles de argentinos en las tribunas de Interlagos y será encabezada por el McLaren de Lando Norris.

El líder del campeonato no dio espacios para las sorpresas y con un tiempo de 1 minuto, 9 segundos y 243/1000 se quedó con el primer lugar de partida para la carrera corta del sábado desde las 11 en el circuito sudamericano.

El británico fue escoltado por Kimi Antonelli con el Mercedes. El italiano quedó a 97/100, mientras que Óscar Piastri fue el tercero, con el otro McLaren que ya se consagró como el mejor equipo de la temporada.

Grilla de partida para la Sprint de Brasil, confirmada para el sábado a las 11.

Por ahora, Brasil parece ser el freno de la levantada de Max Verstappen. El tetracampeón del mundo finalizó 6° y para nada conforme con sus vueltas rápidas.

Mejor Gasly

Esta vez, Colapinto perdió la batalla con su compañero de equipo, Pierre Gasly. El otro piloto de Alpine, también confirmado para el 2026, fue 13°, tres puestos por delante del argentino.

El tiempo del corredor nacional fue de 1 minuto, 10 segundos y 441/1000, más de un segundo más lento que el francés.

Luego de la carrera corta habrá unas horas para tocar pequeñas cosas en los autos y salir a clasificar por la tarde, ya mirando hacia la final del domingo que se pondrá en marcha a las 14 de la Argentina y podrá verse por Fox, Espn Premium y la plataforma DAZN.