Era un secreto a voces y ahora se confirmó: Franco Colapinto seguirá en Alpine. En la antesala del Gran Premio de Brasil, la escudería francesa oficializó la continuidad del piloto argentino para la temporada 2026 de la Fórmula 1, cerrando así una historia que se venía cocinando desde hace semanas entre rumores, guiños y mensajes encriptados en redes sociales.

“Ha sido un camino largo y difícil y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026”, expresó Colapinto, visiblemente emocionado tras conocerse la noticia. El pilarense, de 21 años, atraviesa un momento de plena madurez deportiva y se consolida como uno de los talentos jóvenes más prometedores del automovilismo mundial.

Por su parte, Alpine celebró la renovación a través de un comunicado oficial: “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era reglamentaria”.

Todo comenzó con un sugestivo posteo de la escudería en redes sociales: una imagen con la fecha “07 11 25” acompañada por la frase “¿Ya hiciste los cálculos?”. Los fanáticos argentinos no tardaron en descifrar el mensaje: la suma de los números da 43, el dorsal que identifica a Colapinto. Por si fuera poco, la publicación se realizó a las 20:26, un nuevo guiño al próximo año y al futuro del argentino.

Su representante, Jamie Campbell-Walter, también se sumó al juego con una serie de fotos en las que aparecían las misteriosas siglas “LU”. Ante la ola de especulaciones, el británico reveló el significado: “LU = Love U. ¡Nos divertimos! ¡Espero que estén contentos!”.

El acuerdo con Alpine se produce tras una temporada exigente, en la que Colapinto fue de menor a mayor y demostró carácter en un auto que no estuvo entre los mejores del lote. Sin pretemporada ni experiencia previa en el equipo, logró afirmarse ante un compañero con más rodaje y consolidarse como una pieza clave del proyecto.

Diversas fuentes internacionales confirmaron que Colapinto firmó un contrato que lo vincula a largo plazo con la escudería, luego de haber llegado en 2025 a préstamo desde Williams. Su crecimiento, dentro y fuera de la pista, lo posicionó como uno de los pilotos jóvenes más rentables, con el respaldo de patrocinadores como Mercado Libre, que volverá a tener presencia en el monoplaza durante el fin de semana en Interlagos.

La foto oficial del anuncio, como ocurrió con Pierre Gasly, podría publicarse en las próximas horas, aunque todo indica que será una imagen de archivo: Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, no estará presente este fin de semana.

Mientras tanto, el piloto argentino se prepara para un nuevo desafío en el circuito de Interlagos, donde espera redondear un gran cierre de temporada. Con contrato asegurado y la confianza de un equipo que apostó por él, Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1. A fuerza de talento, constancia y una velocidad que ya nadie pone en duda.