Entre sábado y domingo se jugaron los partidos de ida de los Cuartos de Final del Torneo Federal A 2025, donde se registraron dos triunfos locales y dos victorias visitantes.

La sorpresa del fin de semana se registró en el estadio Miguel Morales de Pergamino, donde el local Douglas Haig vapuleó a Olimpo de Bahía Blanca por 5 a 0 y casi dejó cerrada la serie. Ya que el aurinegro debería ganar por cinco goles de diferencia el fin de semana venidero en el Roberto Natalio Carminatti, marcador que no consigue desde hace tres temporadas.

En "El Milán de Pergamino" Gonzalo Baglivo fue el héroe de la histórica noche con tres goles. Los dos restantes fueron de Muriel Orlando y Santiago Gutiérrez. En el vencedor, fueron titulares los ex Cipolletti, Boris Magnago y Brian Meza, de gran labor en el equipo que orienta el ex arquero de Newells Old Boys de Rosario, Sebastián "Terremoto" Cejas.

El último tanto de Douglas, el tercero de Baglivo, que tuvo su noche soñada

También el domingo, en los otros duelos de ida el otro local que ganó fue 9 de Julio de Rafaela, que eliminó a los neuquinos de Deportivo Rincón. Se impuso 1 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy, con tanto del volante Nicolás "Sapito" Del Sole.

Por la mañana de la víspera, con un polémico arbitraje del tandilense Diego Novelli Sanz, Atlético Rafaela como visitante superó a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 1 en el Raúl Conti de la ciudad chubutense. Los tantos del elenco de la comarca Lechera santafesina llegaron por intermedio de Ciro Leineker y el ex River Plate e Instituto de Córdoba, entre otros, Facundo Affranchino. El gol del equipo que orienta Emanuel Trípodi llegó por intermedio de Ezequiel Morales.

Finalmente, la otra victoria de un visitante se dio en el sur de Córdoba, donde San Martín de Formosa se impuso a Atenas de Río Cuarto por 1 a 0 con gol en contra del pampeano Antú Hernández.