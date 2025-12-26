El comienzo de la 2ª fecha en la Copa Africana que se disputa en Marruecos, Malí dio la gran sorpresa del viernes al rescatar un empate contra el temido seleccionado anfitrión en el grupo A que igual sigue teniendo a los candidatos en lo más alto del cuadrangular con 4 unidades.

Lo ganaba Marruecos con un penal sobre el cierre del primer tiempo, pero se lo empató el rival a los 19 del complemento. Zambia y Comoras empataron sin goles y por eso es que las posiciones no se terminaron alterando en nada en la zona del dueño de casa.

Con este resultado, los anfitriones cortaron una histórica racha de 19 victorias en serie. Siguen invictos, pero cortaron la tendenncia. Mbappé, amigo de Hakimi, el lateral derecho de Marruecos, estuvo en el estadio para apoyar a su ex compañero del PSG. El francés se dejó ver desde uno de los palcos, con la camiseta del seleccionado marroquí ante el delirio de los espectadores presentes.

Por el B hubo duelo de grandes protagonistas y la victoria quedó en poder de Egipto que con el tanto de Mohamed Salah derrotó a Sudáfrica 1 a 0. El empate entre Zimbague y Angola le permitió a los faraones clasificarse una fecha antes para la segunda ronda.

Sigue el sábado

La 2ª jornada se continuará desarrollando el sábado. Al mediodía, Benín esperará por Botsuana y Antes, desde las 9:30, Senegal tendrá como rival a República del Congo en el Grupo D.

Por el grupo C, desde las 17 de la Argentina, se desataca Nigeria-Túnez. Además, Uganda se enfrentará con Tanzania. El domingo se completa el segundo acto con otros 8 encuentros, para comenzar a tener a los primeros clasificados.