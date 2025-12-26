En el primer día hábil de funciones para la Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo, River hizo llegar la oferta formal por el pase del jugador Jhohan Romaña, el marcador central colombiano.

Sin embargo, Sergio Constantino, nuevo responsable de la institución del Bajo Flores, consideró insuficiente los dos millones de dólares por el 50 por ciento del pase que figuraba en el escrito por una pieza fundamental en la estructura del técnico Damián Ayude.

Sergio Consantino encabezará la transición de San Lorenzo hasta las elecciones de mitad de año.

El “Cuervo”, necesitado de dinero, no declara intransferible al futbolista, pero pretende un poco más y se inclina por la venta total de la ficha. River estiró el número en 500 mil dólares, pero tampoco resultó satisfactorio.

No se descarta un nuevo avance en las próximas horas, aunque si la postura de San Lorenzo sigue igual de firme, el Millonario no descarta dar por finalizada la negociación y comenzar a buscar otras alternativas para el puesto.

Mercado de pases

Hasta el momento, Marcelo Gallardo logró hacerse de los servicios de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos procedentes del fútbol de Brasil.

Finalmente, la salida del arquero Jeremías Ledesma no se concretó a Rosario Central por lo que se podría volver a modificar la situación del cipoleño Ezequiel Centurión.