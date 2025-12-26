¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Ventas navideñas

Los neuquinos gastaron $50.000 en promedio para los regalos de Navidad

Desde ACIPAN aseguraron que en cantidad de ventas se superó a las fechas especiales de este año, pero en la comparativa interanual el nivel es similar al de las fiestas del 2024.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 19:56
Hubo un repunte en comparación a fechas especiales como el día de la madre.

El valor del ticket promedio de las ventas de Navidad en los comercios neuquinos alcanzó los $50.000, según estimaron desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN). Dante Scantamburlo, su presidente, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la cantidad de ventas fue similar a la del año pasado para esta misma fecha.

La región mostró una tendencia similar a la registrada a nivel nacional. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa observaron un aumento de 1,3% con respecto a la navidad pasada, donde el ticket promedio alcanzó los $36.266.

En cuanto a los rubros, los neuquinos eligieron sus regalos relacionados con perfumería. Otros que se destacaron fueron bazar, regalería y marroquinería. A nivel nacional también se destacaron los mismos sectores, y se marcaron caídas en librería, juguetería y equipos de audio, video, celulares y accesorios.

Si bien resta la publicación de los números oficiales, en Neuquén la cantidad de ventas no varió demasiado con respecto a la navidad del año pasado, pero a diferencia de años anteriores hubo un repunte en comparación a fechas especiales como el día de la madre, lo que mejora las expectativas para el cierre del 2025.

La entrevista completa:

