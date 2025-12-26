El valor del ticket promedio de las ventas de Navidad en los comercios neuquinos alcanzó los $50.000, según estimaron desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN). Dante Scantamburlo, su presidente, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la cantidad de ventas fue similar a la del año pasado para esta misma fecha.

La región mostró una tendencia similar a la registrada a nivel nacional. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa observaron un aumento de 1,3% con respecto a la navidad pasada, donde el ticket promedio alcanzó los $36.266.

En cuanto a los rubros, los neuquinos eligieron sus regalos relacionados con perfumería. Otros que se destacaron fueron bazar, regalería y marroquinería. A nivel nacional también se destacaron los mismos sectores, y se marcaron caídas en librería, juguetería y equipos de audio, video, celulares y accesorios.

Si bien resta la publicación de los números oficiales, en Neuquén la cantidad de ventas no varió demasiado con respecto a la navidad del año pasado, pero a diferencia de años anteriores hubo un repunte en comparación a fechas especiales como el día de la madre, lo que mejora las expectativas para el cierre del 2025.

La entrevista completa: