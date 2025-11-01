En el cotejo de vuelta de la segunda fase de la reválida del Federal A , El Deportivo Rincón igualó en cero ante 9 de Julio de Rafaela, y quedó eliminado de la reválida por el segundo ascenso, cerrando la temporada 2025.

El elenco de Santa Fe hizo valer la diferencia del 2-1 en la ida hace quince días, y con un juego bien planteado defensivamente, se llelvó la clasificación del norte neuquino ante un Deportivo Rincón que no hizo pie en Ciudad Deportiva, le faltó fútbol, y que terminó quedandosé sin gol.

Con esto, el León del norte termina la temporada donde entró a los 4tos de final por el primer ascenso, quedó en el camino por el desempate, y que cumplió principlamente con el objetivo de meterse en Copa Argentina 2026.

Rincón vs 9 de Julio- mejores momentos

51´Final del partido, Deportivo RIncón 0- 9 de Julio de Rafaela 0. Con este resultado, el Deportivo Rincón queda eliminado de la reválidad, el elenco de Santa Fe clasifica a los cuartos de final.

43´Rincón va, sin ideas, con entrega pero poco fútbol, ante una buena defensa de 9 de Julio bien plantada.

38 Cambio en Rincón, sale Federico Moreno, ingresa Ariel Paez.

35´ Fraquera le sacó el gol del triunfo a Petinerolli con la cara, luego de un disparo que tenía destino de gol.

18´ Cambio en 9 de Julio. ongresaron Facundo García y Tomás Bonilla, salen Nicolás Del Sole, Enzo Abondetto.

17´ Facundo miguel hizo una gran jugada individual, sacó un disapro desde afuera que pasó a pena a lado del palo

15´clarísima chance de Rincón, Petinerolli sacó un centro que encontró un canezazo en contra y dio en el travesaño, la pelota picó en la línea y en el rebote no llegó a empujarla Inda.

13´lo tuvo 9 e Julio, tiro de esquina que cayó al área, el esférico quedó vivo donde Guillermo Insabella remató encintrando un rechazo en la línea.

9´Cambio en Rincón Ingresa Germán Cervera y Lucas Inostroza, por Rodrigo Galdamez y Sebastián Jeldres.

7´llegó Rincón, Rueda metió un gran cambio de frente para Petinerolli, quien sacó un disparo al prmer palo pasando cerca del palo.

Comenzó el segundo tiempo, Rincón 0 - 9 de Julio 0.

Cambio en Rincón, ingresa Facundo Miguel, sale Federico Moreno,

Final del primer tiempo, empatan 0-0 en Ciudad Deportiva.

Partido sin grandes ideas en ambos lados, Rincón no encuentra los caminos para gestar jeugo ante un elenco de Rafaela que está bien plantado, y cuando puede inquieta a Sanchez.

19´lo tuvo 9 de Julio, Tobías Macíes quedó solo frente al arco, tardó más de lo normal y Di Bello se repuso desactivando el peligro.

15´cambio en 9 de Julio, sale lesionado Alex Salcedo, ingresa Guillermo Insabella,

2’ lo tuvo Rincón en el arranque, centro de Rueda al primer palo y Moreno en el primer palo desvío encontrando una buena respuesta del arquero

Comenzó el partido.

Formaciones Conformadas.

Deportivo Rincón 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacón, 3 Ezequiel Ávila, 4 Nicolás Di Bello, 5 Federico Moreno 6. Carlos Estebes, 7 Fernando Petinerolli, 8 Rodrigo Galdades, 9 Sebastián Jeldres, 10 Héctor Rueda, 11 Fernando Inda, 12 Criado, 13 Ariel Páez, 14 Díaz, 15 Edgardo Cano, 16 Cristian Correa, 17 Lucas Inostroza, 18 Cervera, 19 Facundo Miguel.

9 de Julio: Franco Frangueda, 2 Facundo Centurión, 3 Sebastián Acuña, 4 Maximiliano Martínez, 5 Alex Salcedo, 6 Jerónimo Almada, 7 Tobías Macíes, 8 Nicolás Del Sole, 9 Enzo Abondetto, 10 Braian Peralta, 11Maximiliano Ibáñez, 12 Joaquín Gómez, 13 Matías Emmert, 14 Ángel Molinari, 15 Guillermo Insabella, 16 Tomás Aversa, 17 Facundo García, 18 Lautaro Ocampo, 19 Tomás Bonilla, 20 Leandro Zabala.

La previa

Pasaron 15 días del juego disputado en Santa Fe, donde el León pudo haber traído algo más, pero sufrió en el final el desnivel y 2-1. Ahora la serie se muda al norte neuquino donde al elenco de Pablo Castro le alcanza ganar por la mínima para clasificar a la siguen instancia, por tener la ventaja deportiva.

Para este juego, Pablo Castro no podrá contar con Ramón Villalba, lesionado en el juego del miércoles por LIFUNE ante Independiente, y Daniel Carrasco, expulsado en el juego de ida. Si bien el DT no confirmó los 11, se especula con una formación similar al cotejo donde goleó a Sportivo Las Parejas en la serie anterior.

Por su parte Marcelo Varela tendrá bajas importantes, una la del capitán Maximiliano Martínez, quien sufrió una fractura nasal. En su lugar irá el juvenil Ángel Molinari

El partido será dirigido por Juan Ignacio Nebbietti, árbitro de Río Colorado (Río Negro). Lo acompañarán Emiliano Nicolás Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego) como asistentes, mientras que Kevin Nicolás Bustos, también de Coronel Dorrego, será el cuarto juez.

Probables formaciones:

Deportivo Rincón: Dep. Rincón: Jonathan Criado, Jonathan Chacón, Ezequiel Ávila, Nicolás Di Bello, Facundo Miguel, 6 Carlos Estebes, 7 Fernando Petinerolli, 8 Federico Moreno, 9 Fernando Inda, 10 Héctor Rueda. DT Pablo Castro

9 de Julio: Franco Fragueda; Acuña, Facundo Centurión, Androetto y Molinari; Nicolás Del Sole, Alex Salcedo, Tobías Macies y Peralta o García; Enzo Abondetto y Maximiliano Ibáñez.