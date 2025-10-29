Rincón ya piensa en la vuelta ante 9 de Julio por el Federal A

Luego del descanso con las elecciones legislativas, el Torneo Federal A retoma su competencia. El domingo, el Deportivo Rincón recibe a 9 de Julio de Rafaela por el juego de vuelta de la tercera fase de la reválida, en búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional.

La ida fue 2-1 favorable al equipo de Santa Fe, quien encontró un golazo desde afuera del área en los minutos finales, cuando el conjunto neuquino tenía el cotejo controlado y se traía un buen resultado. Ahora en Ciudad Deportiva las condiciones cambian; donde el triunfo por un gol le dará la clasificación al equipo neuquino.

“Estamos muy bien como grupo y equipo, nos sentimos bien para la vuelta, nos vinos bien descansar y preparar el fin de semana para buscar ese triunfo. Sabemos que de local somos fuertes pero todos los rivales son distintos” expresó Héctor Rueda, el gran referente del equipo del norte, quien agregó como clave en el funcionamiento que “Pablo se animó a jugar un poco más, de la tenencia de pelota y nos dio la confianza, eso te da mucho no solo en juego, sino en lo físico, con esto también generamos más chances”.

Rueda- Inda , los referentes que no dejan "a gamba" al león

Con el correr de la temporada, el León del norte fue sufriendo bajas sensibles por lesión, dando paso a los jugadores de la institución que cumplieron “están esperando la oportunidad y estuvieron a pie del cañón. Pudimos demostrar que estuvimos a la altura de la circunstancia y eso a club lo tiene que dejar tranquilo. Este es un desafía más para nosotros, demostrar y dejar el club donde queremos”.

El maratónico torneo tiene ya pocos equipos en carrera, es por ello que el elenco de Neuquén se ilusiona a una nueva instancia y pelear por el segundo ascenso, “La ilusión siempre está, en el club estamos acostumbrados a competir todo el año, con liga y regional siempre nos llevó a fin de año a ser competitivos. La ilusión está, más cuando vemos que de visitante mejoramos mucho”.

El domingo será el gran duelo ante 9 de Julio a partir de las 11 de la mañana, y lo podrás vivir por Prima Multimedios con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo.