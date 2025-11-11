Tras el triunfo ajustado por 1-0 frente a Defensa y Justicia en el Cilindro de Avellaneda, las lesiones volvieron a afectar a Racing, que no podrá contar con Marcos Rojo y Luciano Vietto por sendos desgarros. La Academia enfrentará a Newell's por la última fecha del Torneo Clausura, buscando asegurar su lugar en octavos y su presencia en la Copa Sudamericana.

Ambos futbolistas debieron salir reemplazados en el entretiempo del partido ante el Halcón debido a molestias musculares. Tras hacerse estudios, se confirmaron desgarros en el sóleo izquierdo de Rojo y en el sóleo derecho de Vietto, lesiones que los bajan del duelo ante la Lepra este domingo a las 20:15 en Rosario. Los dos futbolistas se suman a Juan Ignacio Nardoni, quien continúa con molestias físicas y se entrenó de forma diferenciada, al igual que Matías Zaracho.

En el plano positivo, Gustavo Costas sí podrá contar con Gabriel Rojas y Tomás Conechny, que superaron sus lesiones y están listos para volver a jugar. Por otro lado, Santiago Sosa, que fue operado por una fractura maxilar, se reincorporó a los entrenamientos y está en proceso de reacondicionamiento bajo la supervisión de los preparadores físicos. El ex River espera poder retornar para la instancia de playoffs, si es que la Academia consigue clasificar.

Racing, ya sin chances de ir a la Copa Libertadores 2026 al menos que se consagre en el Torneo Clausura, deberá ajustar el equipo para afrontar la última fecha de la Zona A con la mira puesta en asegurar la clasificación y mantener viva la ilusión de competir en la Copa Libertadores del próximo año.