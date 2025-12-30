¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TRADICIONAL COMPETENCIA

En Puerto Madryn, arrancará el Patagónico de Beach Handbol 2026

Del 9 al 11 de enero de 2026 se disputará la primera fecha, que tendrá por escenario a la ciudad chubutense.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 18:24
Puerto Madryn recibe el 20º Circuito Patagónico de Beach Handball

La ciudad chubutense de Puerto Madryn será escenario de la primera fecha del 20º Circuito Patagónico de Beach Handball, que se disputará el 9, 10 y 11 de enero de 2026, consolidándose una vez más como uno de los puntos de referencia del beach handball en la región más austral del país.

La competencia es organizada por la Fundación Patagonia Deportes de Arena y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn. El certamen contará con la participación de equipos en la categoría mayores libre, en ambas ramas, y reunirá a destacados jugadores y jugadoras del circuito patagónico, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel.

Participaron de la presentación Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes y por la Fundación Patagonia de Deportes de Arena su presidente, Luis Ausqui y su secretario, Matías Inostrosa.

El actividad  se desarrollará en el Punto de Deportes de Playa en la ciudad portuaria chubutense y tendrá además, premios alegóricos y económicos para los primeros tres equipos de cada rama.

Las inscripciones, que incluyen una musculosa del evento, el seguro, la hidratación y fruta durante la competencia, permanecerán abiertas hasta el 7 de enero de 2026. Para mayor información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2920 262856.

Tags
