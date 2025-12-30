La noticia golpeó fuerte: un joven perdió la vida este martes al ingresar a un canal de riego para refrescarse en medio de la ola de calor. Sin servicio de guardavidas, sin infraestructura y con corrientes peligrosas, el canal se convirtió en escenario de una tragedia que pudo evitarse.

Con la llegada de las altas temperaturas, el Municipio de Cipolletti había informado cuáles son los espacios habilitados para el baño durante la temporada de verano. La advertencia fue clara: no está permitido bañarse en los canales de riego, porque no cuentan con seguridad ni asistencia. La tragedia de hoy confirma la urgencia de respetar esas normas.

Entre las alternativas seguras se encuentra el Balneario de la Isla Jordán, habilitado todos los días de 14 a 20 horas, con nueve guardavidas, presencia policial y Prefectura. El área apta para el baño está delimitada con boyas y cartelería.

Otra opción es el Natatorio Municipal, también en la Isla Jordán, con dos piletas, espacios verdes y sanitarios refaccionados. El ingreso es con cupo limitado y un costo mínimo de $2000 para adultos, mientras que jubilados, menores y personas con discapacidad entran gratis. Allí también hay guardavidas y puestos de vigilancia permanentes.

Además, la Dirección de Comercio difundió el listado de piletas habilitadas para la temporada 2025/26, como las de Marabunta, Club Cipolletti y sindicatos, todas con seguro, servicio de ambulancia y guardavidas.

La tragedia de hoy es un recordatorio doloroso: los canales no son lugares para bañarse. El Municipio insiste en que los vecinos utilicen los espacios habilitados, donde hay control y seguridad. La prevención es la única manera de evitar que el verano se convierta en escenario de nuevas muertes.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 299-4121927 o acercarse a la delegación de Brentana 571, de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas.

