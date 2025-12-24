El mercado de pases ya empezó a moverse, pero hay una fecha que todos miran de reojo: el 31 de diciembre. Ese día, varios referentes del fútbol argentino quedarán con el pase en su poder y abrirán un escenario cargado de incógnitas, especulaciones y decisiones clave para el 2026.

No se trata de apuestas ni proyectos a futuro, sino de futbolistas con recorrido, peso propio y pasado decisivo en equipos grandes. Nombres que supieron marcar épocas y que ahora, con la experiencia como principal respaldo, buscan un nuevo desafío para estirar su carrera.

En River, el final de ciclo de los héroes de Madrid sigue dando que hablar. Enzo Pérez, a los 39 años, analiza una oferta de Argentinos Juniors, aunque también aparece la posibilidad de un salto a la MLS con Atlanta United. El Pity Martínez, de 32, todavía no tiene una propuesta concreta sobre la mesa, mientras que Milton Casco, con 37, es seguido de cerca por Gimnasia y Newell’s. La incógnita es la misma para todos: continuidad en el país o cambio de aire.

Del otro lado, en Boca, el cierre de etapas fue igual de ruidoso. Frank Fabra terminó su vínculo tras una década en el club y, con 34 años, espera ofertas para relanzar su carrera luego de un semestre sin rodaje. Colombia aparece como una opción posible, con Atlético Nacional atento a su situación. Cristian Lema, relegado desde hace tiempo, también quedará libre.

Otro nombre que se suma a la lista es el de Sergio Romero. El exarquero de la Selección Argentina tuvo un breve paso por Argentinos Juniors y, con 38 años, busca una última oportunidad para cerrar su carrera dentro de una cancha.

En Racing, el panorama no es menos sensible. Gabriel Arias, el arquero más ganador de la historia del club, evalúa ofertas mientras analiza seriamente la posibilidad del retiro. Luciano Vietto, tras un cierre conflictivo con Gustavo Costas, escucha propuestas y no descarta continuar en el fútbol argentino.

Rosario también concentra miradas. Éver Banega no seguirá en Newell’s y quedará libre a partir de enero. A los 37 años, el volante sopesa opciones mientras evalúa su futuro. En Central, la situación de Ignacio Malcorra es otra de las novelas abiertas, con tensión dirigencial incluida y un desenlace todavía incierto.

Por último, en Sarmiento, uno de los clubes que más se moverá en este mercado, Facundo Roncaglia quedó al margen del proyecto y ya busca destino. A los 38, el exdefensor de Boca enfrenta una decisión clave en la recta final de su carrera.

Así, entre finales de ciclo, pases en mano y decisiones de peso, el mercado 2026 empieza a tomar forma. Y promete hacerlo con nombres propios que todavía tienen algo para decir dentro de la cancha.