Entre los homenajes, los recuerdos familiares y los mensajes de colegas, hubo una voz que sorprendió por la intimidad de su relato. Chano Charpentier decidió hablar de Jorge Lanata desde un lugar profundamente personal y, al hacerlo, dejó claro que su vínculo iba mucho más allá de una entrevista o una simple relación mediática: lo sentía como alguien que lo cuidó en momentos decisivos.

Mientras se repasaba el legado periodístico de Jorge Lanata, el músico eligió detenerse en otra faceta. Contó que, detrás de la figura pública, había un hombre que lo acompañaba sin juzgarlo y que estaba atento incluso cuando él no podía sostenerse solo. Con emoción palpable, recordó: “Conmigo era como un padre, por ejemplo no podían pasar 15 días sin que me vea en un momento donde tal vez no yo estaba muy bien. Quería siempre ver como estaba”.

Chano relató que ese apoyo no era simbólico ni desde lejos. En Resu en vivo, el programa especial conducido por Diego Leuco, describió cómo Lanata hacía lo imposible por estar presente, aun cuando su salud era frágil. “Estuvo en todos los momentos más difíciles míos, en los más importantes. Con lo que le costaba salir de su casa, ya que estaba en la silla de ruedas porque le costaba caminar, él venía a verme igual cuando estaba internado”, recordó.

Ese acompañamiento también se traducía en gestos públicos. Chano Charpentier contó que, cuando atravesaba situaciones mediáticas complicadas, Lanata encontraba la manera de apoyarlo sin discursos ni declaraciones, sino con música: “En momentos donde yo tenía un escándalo público, él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerle más fuerte que todos”.

La revelación más impactante llegó cuando el músico explicó hasta qué punto Lanata se preocupaba por su salud emocional. Casi en confidencia, compartió: “Jorge tenía el teléfono de mi psiquiatra y me enteré tiempo después de su muerte que cada tanto lo llamaba y le preguntaba como estaba yo. Más allá de que nos veíamos y hablábamos, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo”.

El testimonio de Chano abre una dimensión menos conocida del periodista: la del hombre que, en silencio, sostenía, acompañaba y se ocupaba de los otros. No fue un homenaje solemne ni grandilocuente; fue, más bien, una confesión cargada de gratitud por alguien que estuvo cuando más lo necesitó.

A un año de su muerte, ese retrato íntimo suma una capa más al recuerdo colectivo. Jorge Lanata aparece no solo como una figura central del periodismo argentino, sino también como alguien que dejó huellas profundas en quienes, como Chano, encontraron en él contención, escucha y algo parecido a un refugio.