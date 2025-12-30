El caso de Romina Gaetani sumó un capítulo clave con la difusión del parte policial que detalla el operativo en su domicilio y la detención de su expareja, Luis Cavanagh. El documento, al que hizo referencia Ángel de Brito en LAM, aporta información concreta sobre cómo se activó el protocolo, el estado en el que hallaron a la actriz y los pasos que siguieron las autoridades.

Según se reconstruyó en el programa, todo comenzó con un llamado al 911. La policía llegó al Tortugas Country Club, donde vive Gaetani, y tomó contacto primero con el personal de seguridad del lugar. Allí se registró el primer dato formal del hecho: “Dice y quiero ser textual, ‘policial de comando Pilar son comisionados por sistema 911, al Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género´”.

Una vez dentro del predio, los efectivos obtuvieron más información sobre lo ocurrido. El parte continúa: “Una vez en el lugar se mantuvo entrevista personal con personal de seguridad, quienes manifestaban que una femenina había sido agredida por su pareja. Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial”. En ese punto, la prioridad pasó a ser la asistencia sanitaria inmediata.

Ya en contacto con los oficiales, Romina Gaetani relató cómo venía siendo el vínculo con su pareja y cuál habría sido el detonante del episodio. Tal como leyó De Brito, el documento señala: “Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, actriz, quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solicitó el traslado de la misma en ambulancia hasta el hospital central de Pilar”. Allí, según trascendió, se constataron lesiones y quedó contenida por el equipo médico.

Mientras tanto, el procedimiento policial avanzó con la intervención judicial correspondiente. En paralelo a la asistencia de la actriz, se dispuso el traslado de Luis Cavanagh a la comisaría para labrar actuaciones y determinar los pasos a seguir dentro de la causa. El expediente quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en género, que ahora analiza el caso.

La mención a los celos, que aparece en el parte, resignifica también declaraciones que Romina había hecho en 2024 , cuando habló públicamente de su relación. En +CARAS, contaba episodios cotidianos con naturalidad y, hoy, esas palabras adquieren otra lectura frente a los hechos denunciados.

Por estas horas, el foco está puesto en dos frentes: la salud y contención de Romina Gaetani, y el avance judicial que definirá las consecuencias para Cavanagh. Mientras la actriz se mantiene en silencio, el parte policial funciona como una pieza clave para entender qué ocurrió puertas adentro y qué fundamentó la intervención urgente de la policía y del SAME.