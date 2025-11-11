El ATP Finals, el certamen que cierra la temporada del tenis con los ocho mejores jugadores del ranking, se tiñó de luto en Italia. En menos de 24 horas, dos hombres perdieron la vida en distintos episodios ocurridos dentro del evento que se desarrolla en el Inalpi Arena de Turín.

El primer fallecimiento ocurrió en la mañana del lunes, en la Fan Village ubicada en la Piazza d’Armi, a pocos metros del estadio principal. Un hombre de 70 años se descompensó repentinamente y, pese a la rápida intervención del personal médico presente en el lugar, no logró ser reanimado.

Horas más tarde, la tragedia volvió a golpear. Durante el partido entre el estadounidense Taylor Fritz (6°) y el italiano Lorenzo Musetti (9°), otro espectador, de 78 años, se desmayó en una de las gradas del Palasport Olímpico. Los paramédicos del torneo acudieron de inmediato y lo trasladaron al Hospital Molinette, pero lamentablemente falleció tras ingresar en estado crítico.

Ambos episodios conmocionaron al público y al mundo del tenis, aunque el calendario del torneo no sufrió modificaciones. En la continuidad del certamen, el ídolo local Jannik Sinner (2°) debutó con una sólida victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) por 7-5 y 6-1, en medio de un clima de consternación general.

Presencia argentina en el ATP Finals

El único argentino presente en Turín es Horacio Zeballos (3° en dobles), quien forma dupla con el español Marcel Granollers (6°). La pareja arrancó con una victoria ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 10-6, y volverá a presentarse este martes ante los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, con el aliento del público italiano.

El argentino y el español, campeones este año en Roland Garros y el US Open, buscan coronar una temporada histórica en su sexta participación en el Torneo de Maestros.