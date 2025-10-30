Julia Mengolini generó revuelo tras afirmar en un programa que "para ser tenista hay que ser tonto", una declaración que causó críticas y risas, pero que rápidamente fue contestada por la Asociación Argentina de Tenis.

En un comunicado oficial, la entidad expresó un fuerte rechazo a las palabras de la periodista, calificándolas de "ofensivas, estigmatizantes y contrarias al espíritu de respeto que debe guiar el debate público". Además, subrayaron el valor positivo que el tenis tiene en la formación de miles de niños y niñas en el país.

Descargos de la Asociación Argentina de Tenis

La Asociación destacó que el tenis argentino es un espacio que promueve el esfuerzo, el respeto, el compañerismo y la superación personal, sin importar la clase social, género u origen de los practicantes. También resaltaron el rol del deporte como herramienta de inclusión y ascenso social, gracias al compromiso de profesores, clubes, dirigentes y familias.

Mengolini y la polémica con la Asociación de Tenis

En el comunicado, la Asociación lamentó que Mengolini haya optado por descalificar a quienes aman y practican el tenis, en lugar de fomentar un diálogo constructivo que impulse la participación y la igualdad de oportunidades en el deporte.

La entidad reafirmó su compromiso con una sociedad donde el deporte sirva como puente y no como barrera, y donde la diversidad de disciplinas y opiniones se exprese siempre con respeto. "El tenis es hermoso", concluyeron.