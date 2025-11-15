El camino rumbo al Mundial 2026 sumó dos nuevos pasajeros. España y Austria sellaron su clasificación en una doble jornada que volvió a dejar en claro el peso europeo en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con estos dos cupos, ya son 32 las selecciones confirmadas.

España no necesitó a Lamine Yamal para ratificar su marcha arrolladora. La Roja goleó 4-0 a Georgia con un rendimiento dominante de principio a fin. Oyarzabal, por duplicado, Zubimendi y Ferran Torres firmaron el triunfo de un equipo que lidera el Grupo E con puntaje ideal, 19 goles a favor y ninguno en contra, una marca que refleja el nivel que está mostrando en las Eliminatorias. El martes cerrará su participación frente a Turquía, en Sevilla.

Austria también cumplió con autoridad. En Limassol, venció 2-0 a Chipre con un doblete de Marko Arnautovic, el histórico goleador que volvió a aparecer en un partido clave. Con el pase asegurado, el seleccionado austríaco completará el Grupo H ante Bosnia y Herzegovina en Viena.

Antes, ya habían conseguido su boleto Inglaterra, Francia y Croacia, consolidando el bloque europeo que tomará parte del Mundial ampliado a 48 equipos. Con cada fecha, el mapa global de la Copa del Mundo empieza a tomar forma y las Eliminatorias van dejando menos margen para las sorpresas.