Las Eliminatorias UEFA entran en etapa de definición para ver quienes irán al Mundial 2026. Francia consiguió el objetivo. Goleó 4-0 a Ucrania y aseguró el primer puesto de su grupo. Por su lado, Portugal cayó ante Irlanda, complicó su clasificación y se quedó sin Cristiano Ronaldo para la próxima fecha.

Con goles de Mbappe, por duplicado, Oliseh y Ekitike, los galos definieron la serie ante el conjunto ucraniano. Con esta victoria, los dirigidos por Deschamps lograron el pase a la cita mundialista que los tiene como vigentes subcampeones.

Por su lado, Portugal cayó por 2-0 ante Irlanda con el condimento extra de la expulsión de Cristiano Ronaldo. Esto quiere decir que ninguna todavía no puede asegurar el primer puesto en el Grupo F respectivamente, lo que le impide confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Crisitano vio la roja por un codazo

El capitán y goleador portugués perdió los papeles y dejó a los suyos con diez a poco de comenzar el segundo tiempo. Luego de un centro al área, CR7 le dio un tremendo golpe a Dara O'Shea. Inicialmente recibió la amonestación por parte del árbitro Glenn Nyberg, pero tras el llamado del VAR y la posterior revisión, el juez le mostró la roja al crack luso, que se fue haciéndole gestos irónicos a los hinchas irlandeses.

Parrott amarga a Portugal

El conjunto luso esperaba sumar de a tres para asegurarse el boleto al Mundial 2026, sin embargo se está llevando una sorpresa en el Aviva Stadium de Dublin. Los Chicos de Verde golpearon apenas pasado el cuarto de hora de juego mediante la pelota parada: la bajó Liam Scales por el segundo palo para que Troy Parrott apareciera y decretara el 1-0 con un cabezazo desde el área chica.

Cerca del descanso, llegó el segundo mazazo irlandés, por intermedio del mismo protagonista. Un despeje largo de O'Shea fue tomado por Parrott entrando al área chica sobre la izquierda. El '7' se acomodó y sacó un derechazo que no salió fuerte pero sí ajustado para derrotar la estirada de Diogo Costa y establecer el sorpresivo 2-0.