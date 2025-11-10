La dirigencia del club Deportivo Roca confirmó en las últimas horas, la fecha en la que se llevará a cabo el Mundialito Infantil de Fútbol Femenino 2026. El tradicional torneo que organiza la entidad Naranja, se llevará a cabo desde el 14 al 17 de febrero del próximo venidero.

La competencia se disputará en el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal sobre calle Belgrano, el Complejo Deportivo Naranja y en el estadio Municipal, ubicado en calle Maipú de General Roca.

Las categorías que estarán participando en el certamen serán: Sub-8, Sub-10; Sub 12; Sub-14 (Central) y Sub-16.

Hasta el momento confirmaron su presencia distintos equipos de la región y la Patagonia. Entre los que confirmaron estarán presentes: Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza; Noroeste (General Roca); CAI (Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia); Napoli (Calafate); El Bolsón; San Martin de Los Andes; San Carlos de Bariloche; Mar del Plata y Rincón de Los Sauces.