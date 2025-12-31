A lo largo de las últimas horas, al fútbol argentino lo sacudió una fuertísima noticia. El juvenil Luca Scarlato dejó a River Plate por la patria potestad y ahora, a través de su representante Martín Guastadisegno, se irá al exterior sin haber firmado un contrato con la institución de Núñez.

Sin duda alguna, esta situación generó un enorme revuelo, no solo en el Millonario, sino que también en el resto de los clubes. Pero también dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tomó una durísima medida con todos los juveniles que actúen de la misma manera: no serán convocados a la selección argentina, al menos en sus diferentes categorías formativas.

La idea que tienen desde la AFA es poder proteger la fuerte inversión y el trabajo que los clubes argentinos dedican a la formación de talentos. Así lo confirmó Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y dirigente a cargo de las selecciones Sub 23 y Sub 20. “Por decisión de nuestro presidente y su Comité Ejecutivo, esta gestión de AFA procura siempre defender los intereses de los Clubes formadores. Quien no entienda esto y opte por la patria potestad para emigrar no será convocado a ninguna selección juvenil”.

El representante Martín Guastadisegno junto a Scarlato. La dirigencia "Millonaria" asegura que le dio 200.000 dólares a la familia del juvenil para que hagan valerla clausula de la patria potestad

Scarlato no es el primer futbolista que parte a través de este mecanismo. Así, los diferentes clubes del país pierden muchísimo dinero, ya que por cada chico que se encuentran en las inferiores invierten en educación, alimentación, contención psicológica y social, asistencia nutricional, residencia y el desarrollo de valores, además de la capacitación deportiva. Así, desde River Plate se comunicaron con diferentes instituciones europeas, y por medio de una notificación oficial aseguraron que AC Milan, Roma y otros ocho clubes no ficharán al juvenil nacido en Buenos Aires.

Fuerte acusación de la madre de Scarlato

“Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”, afirmó Lorena Cuervo.

Además, agregó, “tuvimos que sortear varias situaciones complicadas, él como chico y nosotros como adultos. Cuando lo citan a la Selección, él fue igual porque era su sueño, pero estaba lesionado. Ahí nos llama Enzo Francescoli y no dice que veía un talento diferente en ´el chico ese´, al que no nombraron con nombre y apellido, y que por eso le querían hacer un contrato profesional”. Y agregó que "nosotros les respondimos que no nos interesaba la parte económica, sino que nos interesaba saber que si él tiene un talento diferente, que nos digan cuál es el proyecto, no digo que nos digan cuándo va a llegar a Primera porque eso depende del proceso madurativo de cada uno, pero si el club por lo menos algo diferenciado, como ir probando en Quinta o Cuarta”, dijo la madre de Scarlato en DSports Radio.

También dijo que "cuando les planteamos de cuál era el proyecto que ellos tenían, porque estábamos hace diez años en el club y lo que veíamos era que los chicos llegan a Reserva y los dan a préstamo y si el chico no brilló donde se fue a préstamo, llega a los 21 años, queda libre y termina jugando en un equipo de la B, eso los condiciona, porque si pasa eso, no viene nadie de afuera a comprarlo por un contrato millonario”.

“Entonces nos hacía ruido esto del proyecto que tienen con los chicos, porque son muy pocos los que tocan Primera y son más los que van a comprar afuera. Ahí no supieron respondernos, no nos podían contestar, que si nosotros queríamos que lo pongamos en Reserva que lo hacían, pero que él tenía que firmar el contrato antes de irse con la Selección, indirectamente fue una amenaza“.

“A eso le respondimos que Luca estaba en Ezeiza concentrado y que era un tema que teníamos que charlar con él, que lo íbamos a hablar en familia. Ante todas estas situaciones que se fueron diciendo en los últimos meses, el coordinador le dijo cuatro cosas distintas. Entonces no nos quedaba claro cuál era el proyecto para él”, agregó Lorena.

Además, Lorena lanzó una fuerte acusación: “Tuvimos varias contestaciones desagradables, amenazas, esto de que firme el contrato y que sino no iba a la Selección. Eso que muchas veces se ve en las redes, en este caso nos tocó vivirlo a nosotros en carne propia”.

“Una vez que volvimos de Chile, donde Luca fue a representar a la Selección Argentina, ahí sí pudimos conocer a los dos vicepresidentes de River y volvieron a hablar del contrato y de la parte económica, les dijimos que eso no nos interesaba“, completó Lorena Cuervo.