El ex defensor brasileño de la selección de su país, Real Madrid e Inter de Italia entre otros, Roberto Carlos fue operado de urgencia en un hospital de San Pablo este miércoles, luego de que los médicos detectaran que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente. La intervención quirúrgica salió correctamente, pero el ex jugador permanece bajo observación médica. "Estoy bien", expresó en un posteo en redes sociales.

El ex-lateral zurdo acudió al establecimiento sanitario para someterse a estudios por un trombo en su pierna izquierda. Durante los exámenes, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y allí detectaron el severo problema cardíaco.

Decidieron realizarle una cirugía de urgencia para colocarle un catéter. La misma duró casi tres horas, cuando inicialmente los profesionales de la salud habían previsto que durase cuarenta minutos. La intervención se alargó por complicaciones surgidas durante la cirugía, pero el descenlace fue favorable. "Ahora estoy bien, fue un susto grande", declaró ante el diario AS de Madrid.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el ex lateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales. La leyenda del conjunto blanco, de 52 años, dijo que está "confiado", "recuperándose bien" y "ansioso" por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales "en breve".

"Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí", añadió en su publicación, que acompañó con una foto suya tumbado en una cama de hospital.

Aunque reside en España debido a sus funciones institucionales con el Real Madrid, el campeón del mundo con Brasil en 2002 se hallaba en su país natal disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y uno de sus hijos cuando ocurrió el incidente.

La revisión, que tenía un carácter rutinario, se transformó en un calvario para la familia del exfutbolista de 52 años. Por suerte para ellos, fue solo un susto y ya está fuera de peligro. Igualmente, los médicos determinaron que debe permanecer internado para monitorizar de cerca su evolución con el objetivo de prevenir cualquier inconveniente.