Mientras en Sudamérica continúen los brindis y las celebraciones, del otro lado del mapa se levantará el telón de un nuevo año futbolístico. El escenario será Auckland, Nueva Zelanda, más precisamente el Mount Smart Stadium, a más de 10.000 kilómetros de la Argentina. Los protagonistas del cotejo (que comenzará a la 01.00 de Argentina, 17 hora local) serán el Auckland FC y el Newcastle Jets, que se verán las caras por la fecha 11 de la liga de Australia.

Lo curioso es que, a pesar de ser un club neozelandés, el Auckland FC participa en la A-League debido a que, junto al Wellington Phoenix, son los únicos dos equipos profesionales de Nueva Zelanda y por eso optaron por jugar en la competición de su país vecino.

Vale la pena aclarar que la National League neozelandesa es semiprofesional (allí juega y arrasa el Auckland City, el conjunto que igualó con Boca Juniors en el Mundial de Clubes en los Estados Unidos) por lo que tiene un nivel muy inferior en comparación con la A-League.

Otro dato de color es que el Auckland FC se fundó en marzo de 2024, por lo que esta es su segunda temporada en la liga australiana. En la primera llegó hasta semifinales (la A-League tiene una etapa de liga y luego unos playoffs, similar al campeonato argentino) y en la actual marcha primero con 20 puntos, ocho más que su rival del jueves, Newcastle Jets, que se ubica noveno.

¿Qué otros partidos se jugarán el 1 de enero?

Además de los dos compromisos de la A-League, la Premier League tendrá acción el primer día del año. El encuentro más destacado será el del Liverpool de Alexis Mac Allister ante el Leeds United en Anfield, desde las 14.30. Además, el Tottenham del "Cuti" Romero visitará al Brentford, el Crystal Palace del golero de la selección argentina, Walter Benítez recibirá al Fulham y el Manchester City se medirá ante el Sunderland.