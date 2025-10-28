¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 28 de Octubre, Neuquén, Argentina
Buena actuación del neuquino José Luis Acuña en el Mundial de Taekwondo

El único representante argentino en la gran cita se presentó en la madrugada de hoy, haciendo muy buenos combates.

Por Pablo Chagumil
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 15:15
el neuquino avanzó hasta los 32 avos de la gran cita mundial

Se disputa hasta el 30 del corriente mes en Wuxi, China, el campeonato Mundial de Taekwondo, citan donde se presentan los mejores competidores de 179 países. El neuquino José Luis Acuña dijo presente, haciendo buenas actuaciones.

Acuña fue el único argentino presente en la competencia, gracias al trabajo en conjunto con entrenadores, familiares y aporte del estado provincial, el oriundo de Plottier dijo presente en su categoría hasta los 68kg, en lo que fue su segundo mundial en mayores, luego de competir en Nakú 2023. En el 2018, había logrado el subcampeonato del mundo en juveniles, disputado en Túnez.

En esta oportunidad, el deportista dijo presente con el entrenador nacional  Jorge Álvarez. Su debut fue positivo con victoria frente al alemán Enis Calik por 2 round a 0. Posteriormente cayó en segunda fase ante el serbio Zarko Krajisnik, número 10 del mundo, en un combate muy parejo y disputado.

La categoría hasta 68kg contó con casi  80 competidores en el cuadro principal, siendo un total de 1000 atletas en la gran cita mundialistas.

Ahora, para el deportista neuquino, se viene el nacional clausura y la preparación con miras a los Juegos Odesur 2026, que se disputarán en Santa Fe.

