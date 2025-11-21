Este sábado, domingo y lunes en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno el inicio de los play off de octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El sábado arrancarán a las 19 las transmisiones con el partido que sostendrán Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, que se jugará en el estadio José Amalfitani en Liniers desde las 20.

A continuación se emitirá por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, el partido que sostendrán en Santiago del Estero, el local Central Córdoba ante San Lorenzo de Almagro en el Madre de Ciudades que comenzará a las 22.

El domingo se podrán vivir dos partido, con arranque de transmisión a las 16. En el Gigante de Arroyito, abrirán la tarde Rosario Central ante Estudiantes de La Plata, en cotejo que se iniciará a las 17.30.

Posteriormente, desde las 20, en el estadio Alberto J, Armando, Boca Juniors será local de Talleres de Córdoba, en la vuelta, pero como entrenador, de unos de los últimos ídolos xeneizes de Carlos Alberto Tévez.

Finalmente, el lunes a las 19.15 en el cruce más atrayente de la primera ronda, en el Cilindro Juan Domingo Perón en Avellaneda, con público local a raíz del levantamiento de la sanción por parte del APREVIDE, Racing Club será local de River Plate, con todo el morbo que tiene uno de los clásicos del fútbol argentino.