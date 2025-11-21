Independiente Rivadavia amaneció envuelto en un clima de sorpresa y confusión. Mientras Sebastián Villa compartía en Instagram un mensaje que sonó a despedida definitiva, desde la dirigencia mendocina aseguraban que no hay ninguna transferencia cerrada. El colombiano, una de las figuras del histórico título en la Copa Argentina y pieza clave durante toda la temporada, abrió un capítulo inesperado cuando agradeció públicamente al presidente Daniel Vila por “la oportunidad de volver al fútbol argentino”.

El posteo fue contundente: una foto junto al mandatario y palabras más propias de un cierre que de una continuidad. “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”, escribió el delantero de 29 años, que se ganó el cariño de la gente y se transformó en protagonista del campeonato, especialmente tras convertir el penal decisivo ante Argentinos Juniors en Córdoba.

Sin embargo, desde el club salieron rápidamente a bajarle el tono a la situación. Aclararon que no hay ninguna venta acordada, que el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2026 y que el mensaje está ligado a gestiones personales que el dirigente realizó para acompañarlo en distintos momentos desde su llegada. Aun así, la sensación dentro del mundo leproso es que el ciclo está más cerca del final que de la continuidad.

Los números lo respaldan: diez goles, 16 asistencias en 60 partidos y un rendimiento que lo volvió determinante en el plantel de Alfredo Berti, quien logró recuperar su mejor versión tras su paso por Bulgaria y su conflictiva salida de Boca. Villa llegó a Mendoza en julio de 2024 buscando reivindicarse tanto en lo deportivo como en lo personal, y terminó siendo pieza central del primer título en la historia de la Lepra en la máxima categoría.

Decidido a buscar un nuevo horizonte, el atacante analiza propuestas para el mercado de verano. No está claro si su futuro estará en Argentina o en el exterior, pero lo que sí parece seguro es que no continuará para disputar la Copa Libertadores 2026 con Independiente Rivadavia. Entre posteos que parecen despedidas, desmentidas dirigenciales y negociaciones silenciosas, el colombiano dejó abierta una historia que todavía no escribió su último capítulo.