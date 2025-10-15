La 50ª Edición de la Regata del Rio Negro confirmó etapas y fecha de inicio

Confirmaciones en el entorno de la edición 50 de la Regata internacional del Rio Negro. La clásica competencia que iniciará el 8 de enero y se extenderá hasta el 18 del mismo mes ya confirmó sus primeras tres etapas.

Plottier volverá a ser el punto de largada para la edición 2026, repitiendo lo hecho en la última competencia, que también tuvo 9 etapas, y dos días de descanso.

Mediante sus canales oficiales, la organización hizo oficial las tres primeras etapas, partiendo desde el Balneario de Plottier como el punto de largada, recorriendo 25 kilómetros hasta la Isla Jordán de Cipolletti.

La segunda etapa irá desde el punto cipoleño hasta el Náutico de General Roca, recorriendo un total de 40 kilómetros. Posteriormente el tercer tramo partirá desde Roca hasta la isla 58 de Villa Regina, recorriendo 62 kilómetros y entrando al primer día de descanso.

Como uno de los datos destacados de esta edición, sobresale el retorno de Franco Balboa, palista neuquino que supo ganar la competencia en K1, y K2 en el 2023 junto a su hermano Dardo. El palista campeón del mundo y medallista en la principal categoría en K2 sénior, anunció su retorno con un peculiar video al estilo Franco Colapinto.

A Regata Internacional del Rio Negro llega a sus 50 ediciones y se espera una gran cantidad de embarcaciones, tanto en modo competido como en travesía. La edición 2025 fue ganada por la dupla Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres.