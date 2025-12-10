El Motocross Club Neuquén pone en marcha este sábado 13 de diciembre el primer capítulo de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, un clásico del verano en La Barda que este año contará con cuatro fechas imperdibles, un parque de motos récord y una pista que promete superar todas las expectativas.

El calendario se establecía con la primera fecha este fin de semana, y luego el 31 de enero, 14 de febrero, y su cierre el 28 de febrero, donde promete ser una de las temporadas más convocantes: para esta apertura se esperan más de 120 motos en pista, consolidando al certamen como uno de los más importantes del país.

Durante las últimas semanas, el club trabajó intensamente en una pista renovada, con modificaciones que buscan mayor dinamismo, seguridad y espectáculo para el público que cada verano acompaña este evento histórico. La presencia de los mejores pilotos nacionales, entre ellos Joaquín Poli, Agustín Poli y Feli Quirno Costa, suma jerarquía y anticipa una noche de adrenalina pura. Además toda la presencia de pilotos regionales y de Chile.

El Coliseo de la barda espera una gran cantidad de pùblico

“Esta 30° edición es muy especial para todos nosotros. Ver el crecimiento del campeonato y la convocatoria de pilotos nos llena de orgullo. El club trabajó muchísimo para ofrecer una pista renovada y un espectáculo a la altura de lo que el público neuquino merece. Invitamos a todos a disfrutar de una noche única de supercross”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La actividad comenzará a partir de las 17 horas, con los entrenamientos, luego clasificación y las finales están pactadas a partir de las 22 horas. La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que en puerta saldrá $20.000.