El Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina abrirá su temporada 2026 con una fecha especial en Buenos Aires. El 14 y 15 de marzo, el sur de la Ciudad se transformará en un circuito callejero que recorrerá 2.509 metros entre las avenidas General Roca, Escalada y un sector del Parque de la Ciudad.

Este regreso a un circuito urbano porteño ocurre después de 13 años y promete ser una verdadera fiesta del automovilismo, con una combinación de velocidad, entretenimiento y actividades para toda la familia. La recta principal sobre la avenida Roca, con 952 metros, permitirá que los autos alcancen velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora.

“Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, afirmó Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad, destacando el carácter inclusivo y festivo del evento.

El Callejero de Buenos Aires incluirá además un sector VIP, una fan zone con simuladores de conducción de alta precisión, estaciones de manejo con butacas cockpit, y dos simuladores de Fórmula 1. También se exhibirá una réplica de la “Flecha de Plata”, el histórico auto de Juan Manuel Fangio.

La propuesta para el público se completa con un patio gastronómico que contará con foodtrucks y un jardín cervecero, puestos de merchandising, y stands de automotrices con vehículos y simuladores. Para los amantes de los clásicos, habrá una exhibición de autos antiguos y modelos históricos.

Una cita imperdible para los fanáticos del automovilismo

El evento también incluirá actividades para niños, como inflables, camas elásticas, un domo de dibujo y un circuito de karting a pedal, así como una muestra interactiva sobre la historia del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con entrega de fragmentos de una antigua tribuna como recuerdo para los fanáticos.

El mundo de las motos tendrá su espacio con exhibiciones de motos de cross y un show de acrobacias a cargo de la Brigada Blanca, el grupo de policías motorizados. Además, se exhibirán objetos históricos del TC2000, incluyendo trofeos, cascos y buzos, junto con una galería de obras de arte inspiradas en el automovilismo.

TC2000 vuelve a correr en circuito urbano en Buenos Aires tras 13 años

El circuito callejero es una solución temporal mientras el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra en remodelación desde enero, con el objetivo de adecuarlo a estándares internacionales y prepararlo para recibir una fecha de Fórmula 1. Estas obras forman parte del compromiso de la gestión de Jorge Macri para revitalizar y potenciar la zona sur de la Ciudad.

Este evento marca el inicio de un ambicioso calendario deportivo que tendrá su punto culminante en 2027, cuando Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte y recibirá el regreso del MotoGP al Autódromo después de 28 años, junto a otros grandes acontecimientos.