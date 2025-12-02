El Motocross Club Neuquén abre una nueva temporada del clásico Supercross de verano con una primera fecha que promete nivel récord para el sábado 13 de diciembre, con una pista renovada y la presencia de los mejores pilotos del país.

El Motocross Club Neuquén pone en marcha la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, el certamen de verano más esperado por pilotos y fanáticos, que vuelve a La Barda con cuatro fechas y un nivel deportivo que anticipa una temporada inolvidable.

La expectativa crece día a día: los entrenamientos previos, realizados el fin de semana pasado, registraron un récord de motos, reflejo del interés y el entusiasmo que genera esta edición especial. Durante las últimas semanas, el club ha trabajado incansablemente para presentar una pista de primer nivel, con modificaciones y mejoras diseñadas para brindar mayor espectáculo y seguridad.

Producto de la gran cantidad de motos que dirá presente, (Más de 120) este año habrá clasificación y posteriores series, con el fin de tener 16 motos en la final por categoría.

El pùblico siempre acompaña a uno de los eventos más importantes de la región

La apertura contará con la presencia de figuras destacadas del motocross nacional. Joaquín Poli, Agustín Poli y Feli Quirno Costa dicen presente en la primera fecha del SX Nocturno en La Barda. El team argentino que representó al país en el Ironman Raceway, en Crawfordsville, Indiana, será parte del arranque del campeonato, sumando jerarquía y emoción.

“Esta 30° edición es muy especial para todos nosotros. Ver el crecimiento del campeonato y la convocatoria de pilotos nos llena de orgullo. El club trabajó muchísimo para ofrecer una pista renovada y un espectáculo a la altura de lo que el público neuquino merece. Invitamos a todos a disfrutar de una noche única de supercross”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La primera fecha del Campeonato Nocturno de Supercross marca el inicio de una temporada que promete competencia, adrenalina y un marco de público excepcional.