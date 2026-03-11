La entrevista entre Matías Bottero y Mariano Iúdica se convirtió en uno de los momentos más comentados de las últimas horas en redes sociales. Todo ocurrió durante el programa de YouTube Entre dos suculentas, cuando el conductor televisivo reaccionó de manera inesperada y terminó escupiéndole en la cara al streamer en medio de la charla. Tras el revuelo que generó la escena, Matías Bottero decidió hablar públicamente y dio su versión de lo sucedido.

El creador de contenido fue abordado por un cronista de LAM y allí se refirió sin filtros al episodio con Mariano Iúdica. “Yo lo vengo bardeando mucho a Iúdica desde que hago Basura Semanal, ya viene de hace tiempo”, reconoció el conductor de Entre dos suculentas, dejando en claro que la dinámica de su programa siempre tuvo un tono provocador y humorístico.

Intentando desdramatizar lo ocurrido, Matías Bottero explicó que Mariano Iúdica conocía perfectamente el formato antes de aceptar la invitación. “Yo creo que le gusta el humor, siempre es más fácil reírse cuando bardean a otro que cuando bardean a uno mismo”, comentó el streamer, sugiriendo que el conductor sabía a qué tipo de contenido se enfrentaba.

En esa misma línea, el influencer sostuvo que Mariano Iúdica había visto previamente varias entrevistas del ciclo y que incluso se había divertido con ellas. “Entonces, entiendo que por ahí vio las otras entrevistas, se cag... de risa, y después cuando le tocó a él quizás ciertas cosas personales no se las bancó tanto”, explicó Matías Bottero.

Lejos de mostrarse molesto por lo sucedido, el streamer consideró que la reacción de Mariano Iúdica terminó favoreciendo al programa. “Yo creo que sirvió, mucho show, todas las reacciones de él me parecieron muy buenas”, señaló, dando a entender que el momento viral también impulsó la visibilidad de Entre dos suculentas.

Sin embargo, Matías Bottero reconoció que hubo un punto en el que la situación se tensó más de lo esperado. “Se pudrió un poquito cuando le toqué el tema del hijo adoptado”, confesó el conductor, al tiempo que reflexionó sobre la incomodidad que ese tema podría haber generado en Mariano Iúdica.

El streamer incluso reveló que hubo otro momento tenso que finalmente no se emitió en el video final. “Hay un momento que no salió, que por ahí después lo publico en miembros”, adelantó Matías Bottero, y explicó que también generó enojo cuando bromeó sobre la relación con su propio padre.

“Como que no le gustó que diga que mi viejo estaba obligado -por ser mi padre- a hacer cosas. Se lo dije medio en chiste, pero se ve que el tema paternidad a Mariano Iúdica le afecta significativamente”, concluyó Matías Bottero, dejando en claro cuáles fueron, según él, los puntos sensibles que detonaron la reacción del conductor.