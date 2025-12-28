Sin dudas el gran momento de preocupación del día en la Copa Africana de Naciones se vivió durante el partido entre Sudán y Guinea Ecuatorial. Cerca del final de la primera mitad, Monged Elneel, arquero sudanés, se desplomó en el césped y debió ser atendido por el cuerpo médico. Luego de la rápida atención recibida, afortunadamente el guardameta pudo continuar.

El incidente provocó la inmediata intervención de los médicos que ingresaron a asistir al jugador. El encuentro se detuvo varios minutos mientras evaluaban su estado. Tras esos momentos de incertidumbre, Elneel logró reincorporarse y fue autorizado para continuar en el partido. Según informaron, el desvanecimiento del arquero próximo a cumplir 30 años se debió a una baja en los niveles de azúcar.

A pesar del gran susto, terminó siendo una jornada alegre para Sudán, que logró una victoria importante por 1-0 gracias al gol de Saul Coco, zaguero de Guinea Ecuatorial, que terminó con el balón dentro de su propio arco y le dio a los Halcones su primera en el torneo y la primera en 13 años en una Copa Africana. Con estos tres puntos, todavía hay esperanzas de clasificar a octavos de final para los sudaneses después de haber sufrido una derrota inicial por 3-0 ante Argelia, y definirán su futuro el próximo miércoles 31 de enero cuando se enfrenten a Burkina Faso.