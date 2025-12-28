¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
En la victoria ante guinea ecuatorial

Susto en la Copa Africana: el arquero de Sudán se desplomó en pleno partido

Monged Elneel sufrió un desvanecimiento que asustó a todos en el duelo ante Guinea Ecuatorial, que su equipo terminó ganando por 1-0. Luego de recibir asistencia médica, finalmente pudo continuar.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 17:28
PUBLICIDAD
Monged Elneel asustó a todos, pero finalmente pudo continuar tras desvanecerse.

Sin dudas el gran momento de preocupación del día en la Copa Africana de Naciones se vivió durante el partido entre Sudán y Guinea Ecuatorial. Cerca del final de la primera mitad, Monged Elneel, arquero sudanés, se desplomó en el césped y debió ser atendido por el cuerpo médico. Luego de la rápida atención recibida, afortunadamente el guardameta pudo continuar.

El incidente provocó la inmediata intervención de los médicos que ingresaron a asistir al jugador. El encuentro se detuvo varios minutos mientras evaluaban su estado. Tras esos momentos de incertidumbre, Elneel logró reincorporarse y fue autorizado para continuar en el partido. Según informaron, el desvanecimiento del arquero próximo a cumplir 30 años se debió a una baja en los niveles de azúcar.

A pesar del gran susto, terminó siendo una jornada alegre para Sudán, que logró una victoria importante por 1-0 gracias al gol de Saul Coco, zaguero de Guinea Ecuatorial, que terminó con el balón dentro de su propio arco y le dio a los Halcones su primera en el torneo y la primera en 13 años en una Copa Africana. Con estos tres puntos, todavía hay esperanzas de clasificar a octavos de final para los sudaneses después de haber sufrido una derrota inicial por 3-0 ante Argelia, y definirán su futuro el próximo miércoles 31 de enero cuando se enfrenten a Burkina Faso.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD