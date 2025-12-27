Nigeria, que se quedó sin Copa del Mundo, está obligado a hacer una buena actuación en la Copa Africana y con su victoria de 3 a 2 por la 2ª fecha de la zona C ante Túnez abrochó su clasificación a la segunda instancia del certamen continental que se desarrolla en Marruecos.

Con cuatro encuentros, el calendario tuvo continuidad y se destacó el duelo entre líderes del cuadrangular que quedó en poder del combinado verde que lo ganaba 3 a 0 y terminó pidiendo la hora ante la embestida de los tunecinos.

Por la misma zona, Uganda y Tanzania empataron 1 a 1 por lo que todavía resta definirse la otra plaza de clasificación, aunque Túnez depende de sí mismo y lo que sea capaz de conquistar en la última ante Tanzania.

Donde aún no hay equipos asegurados para la siguiente ronda en es el D. El empate 1 a 1 entre Senegal y República del Congo dejó a ambos punteros con 4 puntos. Benín, que le ganó 1 a 0 a Botsuana, llegó a 3. En la última, el escolta transitorio deberá enfrentar a Senegal.

Cierre dominguero

La 2ª fecha de la fase de grupos concluirá el domingo con el desarrollo del calendario correspondientes a las zonas E y F.

Por la primera de ellas, Guinea Ecuatorial y Sudán serán rivales entre sí, ambos sin puntos y con la intención de seguir soñando en la competencia. Por el otro lado, Argelia y Burkina Faso buscarán hacer valer la victoria inaugural.

El otro cuadrangular tiene a Gabón, perdedor en la primera, esperando a Costa de Marfil que sumó por tres en el arranque. Camerún, que también ganó en el debut, se medirá ante Mozambique.