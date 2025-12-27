¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 27 de Diciembre
Copa Africana

Nigeria le ganó a Túnez en un partidazo

Con otros cuatro partidos tuvo continuidad la 2ª fecha de la fase de grupos en el certamen continental que se disputa en Marruecos.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 19:13
Oshimen es el gran goleador de Nigeria. Abrió la cuenta ante Túnez y pintaba para paseo.

Nigeria, que se quedó sin Copa del Mundo, está obligado a hacer una buena actuación en la Copa Africana y con su victoria de 3 a 2 por la 2ª fecha de la zona C ante Túnez abrochó su clasificación a la segunda instancia del certamen continental que se desarrolla en Marruecos.

Con cuatro encuentros, el calendario tuvo continuidad y se destacó el duelo entre líderes del cuadrangular que quedó en poder del combinado verde que lo ganaba 3 a 0 y terminó pidiendo la hora ante la embestida de los tunecinos.

Por la misma zona, Uganda y Tanzania empataron 1 a 1 por lo que todavía resta definirse la otra plaza de clasificación, aunque Túnez depende de sí mismo y lo que sea capaz de conquistar en la última ante Tanzania.

Donde aún no hay equipos asegurados para la siguiente ronda en es el D. El empate 1 a 1 entre Senegal y República del Congo dejó a ambos punteros con 4 puntos. Benín, que le ganó 1 a 0 a Botsuana, llegó a 3. En la última, el escolta transitorio deberá enfrentar a Senegal.

Cierre dominguero

La 2ª fecha de la fase de grupos concluirá el domingo con el desarrollo del calendario correspondientes a las zonas E y F.

Por la primera de ellas, Guinea Ecuatorial y Sudán serán rivales entre sí, ambos sin puntos y con la intención de seguir soñando en la competencia. Por el otro lado, Argelia y Burkina Faso buscarán hacer valer la victoria inaugural.

El otro cuadrangular tiene a Gabón, perdedor en la primera, esperando a Costa de Marfil que sumó por tres en el arranque. Camerún, que también ganó en el debut, se medirá ante Mozambique.

 

 

 

 

 

 

