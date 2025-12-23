En un inédito momento del año, Copa Africana de Naciones 2025 sigue su camino buscando un nuevo campeón y tuvo el debut con victoria de Senegal y Nigeria, dos de las selecciones más poderosas del continente. Los Leones de Teranga golearon por 3-0 a Botswana en el primer turno, mientras que las Súper Águilas se llevaron los tres puntos al vencer 2-1 a Tanzania. Ayer otro de los candidatos, Egipto, logró estrenarse con triunfo ante Zimbabwe.

Los senegaleses fueron muy superiores a su rival, pero recién pudieron abrir la cuenta a los 40 minutos de partido. El centro atrás de Ismaïl Jakobs encontró sin marca a Nicolas Jackson, el gran protagonista del encuentro, que marcó de zurda el 1-0 para el elenco dirigido por Pape Thiaw. Ya en la segunda parte, el delantero del Bayern Múnich aplicó toda su categoría para definir sacándose un hombre de encima y pinchándola por arriba del arquero para el 2-0. La goleada se cerró en el último minuto por intermedio de Cherif Ndiaye, que justamente había entrado por Jackson, estableciendo el 3-0 final.

Por su parte, Nigeria trabajó un poco más, pero también inició la Copa Africana sumando de a tres. El cabezazo de Semi Ajayi adelantó a las Súper Águilas, pero Tanzania sorprendió al inicio de la segunda mitad igualando por el gol de Charles M'Mombwa a los cinco minutos del complemento. A pesar de ese tanto, los nigerianos se repusieron casi instantáneamente: dos minutos después Ademola Lookman sacó un potente zurdazo de afuera del área para decretar el 2-1 que sería el resultado definitivo.

Nigeria sufrió pero sacó adelante el debut ante Tanzania.

Con su victoria, Nigeria se puso arriba en el Grupo C a la espera del duelo entre Túnez y Uganda, sus otros rivales de la zona. Senegal, por su parte, suma 3 puntos al igual que República Democrática del Congo, que venció 1-0 a Benín y lidera el Grupo D junto a los Leones de Teranga, que igualmente tienen la ventaja por diferencia de gol.

Salah rescató a Egipto

Otros que comenzaron ganando en el día de ayer fueron Los Faraones, que tuvieron un duro inicio ante Zimbabwe pero pudieron sacar el duelo adelante por intermedio de su máxima figura. Los Guerreros empezaron ganando por el gol de Prince Dube a los 20 minutos, pero no pudieron aguantar el resultado y Egipto lo dio vuelta de la mano de sus hombres que militan en Premier League: Omar Marmoush igualó a los 20 del complemento y Mohamed Salah apareció para vestirse de héroe en tiempo de descuento, estableciendo el 2-1.