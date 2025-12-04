En la antesala del sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar mañana en los Estados Unidos, Lionel Messi compartió su esperanza de repetir la consagración lograda en Qatar. A poco de conocer a los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos de en la Copa del Mundo del año que viene, el capitán no confirmó su presencia, pero dejó en claro su confianza en el grupo.

"La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear", afirmó Leo, que cumplirá 39 años en medio de la competencia, aunque sigue sin confirmar su presencia dentro de la cancha: "Ojalá pueda estar, me encantaría, de última estaré viéndolo en vivo, je. Va a ser especial". Sobre este tema, Messi explicó lo que habló con Lionel Scaloni sobre su continuidad en la albiceleste: "Lo vengo hablando, él también entiende, siempre me dice que le gustaría que esté desde el lugar que me toque. Tenemos mucha confianza, nos podemos decir las cosas".

A pesar del optimismo respecto al presente de Argentina, el rosarino reconoció las dificultades que implica ganar un Mundial: "Por pequeños detalles podés quedar fuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar. Puede pegar en el palo y salir o entrar, o podés perder en los penales", y trajo el recuerdo de momentos cúlmine de la última consagración en Qatar: "En la última, si bien fuimos muy superiores con Holanda y Francia, terminamos yendo a los penales y ahí tuvimos la bestia del Dibu que nos hizo ganar, pero puede ser que lleguen los penales y quedás afuera. Es muy difícil ganar un Mundial."

Messi no aseguró su presencia en el Mundial aunque viene de participar en todos los últimos partidos.

Volviendo al tema del plantel argentino, Messi remarcó su confianza tanto en el grupo como en el cuerpo técnico: "No tengo dudas de que el grupo va a pelear seguro. Haber ganado el último le saca un peso al país, lo necesitábamos, hacía mucho que no éramos campeones. Ir a jugar sin esa mochila es un alivio". Además, Leo mencionó a las selecciones que cree candidatas a pelear por el Mundial: "Cuando venís de ganar el rival también te quiere ganar mucho más, hay buenas selecciones: España, Francia, Inglaterra, Brasil... Hace tiempo no son campeones. Que vamos a pelear, no tengo dudas".