El sorteo del Mundial 2026, celebrado en el Centro John F. Kennedy de Washington, definió los 12 grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sudamérica estuvo en el centro de la escena: entre expectativas, cálculos y alguna que otra sonrisa tensa, ya quedaron establecidos los rivales de cada selección.

Para Argentina, defensora del título, el Grupo J aparece como un desafío exigente pero manejable. La Scaloneta compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania, tres selecciones de estilos muy distintos. Los europeos llegan en pleno recambio, mientras que los asiáticos se apoyan en su orden táctico. El gran objetivo: arrancar con firmeza y evitar sobresaltos en un Mundial que presentará por primera vez 48 equipos.

Brasil, por su parte, integra uno de los grupos más llamativos de la primera fase. En el Grupo C, se medirá con Marruecos, una de las potencias emergentes del último ciclo, Haití y Escocia. El equipo de Dorival tendrá la obligación de liderar una zona que promete más dificultades de las que muestra en el papel, especialmente por la intensidad marroquí y la disciplina escocesa.

Uruguay cayó en un Grupo H cargado de historia. Enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. El equipo de Marcelo Bielsa buscará dominar una zona que lo pone frente a uno de los gigantes europeos y dos selecciones africanas y asiáticas que suelen dar pelea con despliegue físico y velocidad.

Colombia, que vuelve a la cita mundialista con grandes expectativas, quedó emparejada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Repechaje 1. El seleccionado cafetero deberá lidiar con la jerarquía lusa y evitar sorpresas ante equipos de perfil más bajo pero peligrosos.

Ecuador integrará el Grupo E, uno de los más equilibrados del sorteo. Se cruzará con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri de Félix Sánchez Bas desafiará a un tetracampeón mundial, un rival africano siempre competitivo y un conjunto caribeño que llega sin presión.

Por último, Paraguay tendrá un camino exigente en el Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, Australia y Europa 3. Los de Daniel Garnero buscarán volver a pisar fuerte en un Mundial, en un grupo que combina físico, despliegue y localía estadounidense.

El sorteo dejó confirmada la primera fotografía del Mundial 2026: un mapa lleno de desafíos, reencuentros históricos y escenarios en los que Sudamérica deberá demostrar su jerarquía si quiere llegar fuerte a las fases decisivas. Ahora, empieza la cuenta regresiva rumbo al sueño mundialista. ¿Cómo le irá a cada selección? El camino ya está trazado.